Gigi Buffon ha accettato l’offerta della FIGC per diventare il capo delegazione della Nazionale Italiana. A pochi giorni dal ritiro l’ex portiere ha già definito il proprio futuro all’interno della Federazione. Un ritorno in azzurro che si inserisce nel piano di ristrutturazione del movimento calcistico italiano.

Buffon ancora in Nazionale da dirigente

Gigi Buffon ancora in Nazionale. Dopo aver lasciato il segno da portiere, con un Mondiale nel 2006 in bacheca, ora il numero uno si lancia nella carriera da dirigente. Dopo il ritiro dei giorni scorsi erano circolate voci di un possibile inserimento nella Federazione. La proposta della FIGC è stata subito accettata dal Gigi Nazionale, che a breve verrà ufficializzato come capo delegazione della Nazionale italiana. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

Gianluigi Buffon raccoglie la sfera durante la sfida di Serie B tra Parma e Como (Getty Images)

Il rinnovamento della Nazionale italiana

Buffon dunque andrà a ricoprire un ruolo importante che in passato appartenne a Gigi Riva e Gianluca Vialli. Dovrà fare da collante tra l’area tecnica e i giocatori, posizione spesso delicata per via di un gruppo di giocatori che notoriamente si uniscono solo poche volte all’anno. La FIGC in questa estate ha puntato molto sul rinnovamento sia della dirigenza che degli allenatori, cambiando anche la gestione delle Nazionali, il cui coordinamento è affidato ora totalmente a Mancini. Buffon nello staff azzurro andrà quindi a lavorare anche al fianco di un altro campione del mondo e compagno alla Juventus, ovvero Andrea Barzagli.

