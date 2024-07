Italia calcio. Non solo l’assenza di gioco e la confusione nel modulo, dietro la disfatta di Euro 2024 c’è molto altro. I giornali parlano di tensione interna tra il ct Luciano Spalletti e i calciatori. Il presidente Gabriele Gravina, invece, ha annunciato la formazione di un gruppo di “tecnici” per aiutare a rilanciare il movimento e la nazionale stessa. (Continua…)

Italia calcio, i motivi della tensione ad Euro 2024

Come ricostruisce Repubblica, la debacle dell’Italia ad Euro 2024 è dovuta a varie tensioni interne tra il ct Luciano Spalletti e i calciatori. Uno dei motivi della tensione è sicuramente il modulo e del passaggio alla difesa a tre con i due attaccanti (Raspadori e Retegui). In più anche l’assenza di alcuni giocatori che credevano di scendere in campo e, al contrario, la presenza di alcuni che, secondo la maggioranza del gruppo, avrebbero dovuto sedere in panchina. Tra tutti, ad esempio, spicca il nome di Giovanni Di Lorenzo, autore di un Europeo disastroso ma sempre titolare per Spalletti. Anche la convocazione di Nicolò Fagioli sembra aver giocato un ruolo determinante nella spaccatura tra il commissario tecnico e il gruppo squadra.

Il presidente Gabriele Gravina Gravina ha annunciato la formazione di una commissione di tecnici per aiutare Spalletti a rilanciare il movimento e la Nazionale. Di questo gruppo di “tecnici” dovrebbero far parte Giuseppe Marotta, Cristiano Giuntoli, Umberto Marino e Giovanni Sartori.