Italia, i sei comandamenti di Spalletti: quali sono

Come riporta il Corriere dello Sport, il ct della nazionale Luciano Spalletti ha reso noto ai giocatori, e adesso anche alla stampa, una lista di ben sei comandamenti, che i calciatori della nazionale devono seguire per rendere al massimo. (Continua…)

Spalletti, i sei comandamenti

L’Italia di Luciano Spalletti poggerà su sei comandamenti: “pressione continua”; “controllo del gioco”; “legati”; “riaggressione feroce”; “ricomposizione”; “ordine, studio e preparazione”. Queste sono le sei regole che ogni calciatore della nazionale deve seguire in campo durante i campionati europei in Germania.

Un po’ come visto nel Napoli, Luciano Spalletti vuole una squadra aggressiva, che pressi alto e che attacchi gli avversari quando si perde palla. Non ci devono essere distanze tra i reparti, molto possesso palla e soprattutto ordine, oltre che disciplina. La nuova nazionale è pronta per affrontare, da campione in carica, i campionati europei.