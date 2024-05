Euro 2024, i 30 pre-convocati di Spalletti: la lista ufficiale

Italia convocati Euro2024. Il ct Luciano Spalletti ha diramato la lista dei 30 pre-convocati che parteciperanno alle amichevoli in programma tra qualche settimana. Da questa lista poi usciranno fuori i convocati ufficiali per i campionati europei. (Continua…)

Italia convocati Euro 2024: le scelte di Spalletti

Il commissario tecnico della nazionale italiana, Luciano Spalletti, ha diramato la lista dei 30 pre-convocati per le amichevoli di preparazione per Euro2024. Da questi trenta poi il ct deciderà chi portare con sé in Germania.

Questa la lista ufficiale: Gianluigi Donnarumma (Paris Saint Germain), Alex Meret (Napoli), Ivan Provedel (Lazio), Guglielmo Vicario (Tottenham); Francesco Acerbi (Inter), Alessandro Bastoni (Inter), Raoul Bellanova (Torino), Alessandro Buongiorno (Torino), Riccardo Calafiori (Bologna), Andrea Cambiaso (Juventus), Matteo Darmian (Inter), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Gianluca Mancini (Roma), Giorgio Scalvini (Atalanta); Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Nicolò Fagioli (Juventus), Michael Folorunsho (Hellas Verona), Davide Frattesi (Inter), Jorginho (Arsenal), Lorenzo Pellegrini (Roma), Samuele Ricci (Torino); Federico Chiesa (Juventus), Stephan El Shaarawy (Roma), Riccardo Orsolini (Bologna), Giacomo Raspadori (Napoli), Mateo Retegui (Genoa), Gianluca Scamacca (Atalanta), Mattia Zaccagni (Lazio).