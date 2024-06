Giorgio Scalvini si è infortunato nel recupero della ventinovesima giornata, disputato ieri sera al Gewiss Stadium tra Atalanta e Fiorentina. Un brutto infortunio che costringerà il difensore dell’Atalanta a saltare gli Europei 2024 in Germania. Tegola per il ct della nazionale italiana Luciano Spalletti, che al suo posto ha convocato Federico Gatti. (Continua…)

Scalvini salta gli Europei: al suo posto Gatti

Brutta tegola per la nazionale italiana: Giorgio Scalvini si è infortunato e dovrà saltare la competizione europea. Il ct Luciano Spalletti è corso immediatamente ai ripari, convocando il difensore della Juventus Federico Gatti.

Ricordiamo che la nazionale italiana già in precedenza aveva perso, sempre per infortunio, il difensore dell’Inter Francesco Acerbi. Nei prossimi giorni saranno ufficializzati i convocati per gli Europei 2024 in Germania. Qualche azzurro rischia di tornare a casa, stavolta per scelta tecnica e non per infortunio.