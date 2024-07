Calcio. Calciomercato, Calafiori ad un passo dall’Arsenal: al Bologna 55 milioni. Riccardo Calafiori, classe 2002, è un calciatore italiano, difensore del Bologna e della Nazionale italiana. Il suo assist a Zaccagni durante l’Europeo 2024 verrà ricordato per molto tempo, nonostante l’Italia sia uscita agli ottavi. Dove giocherà Calafiori il prossimo anno? Ancora non c’è una risposta certa a questa domanda, ma l’Arsenal sembra sempre più vicino al calciatore. Sembrerebbe essere stato trovato l’accordo sull’ingaggio col giocatore da circa 4 milioni a stagione, pare che i Gunners abbiano rilanciato la proposta per il Bologna. La Gazzetta dello Sport parla di un rilancio oltre i 50 milioni di euro, vicina ai 55 addirittura, una cifra che permetterebbe al club di Saputo di assorbire la somma da cedere al Basilea (40-50%), da cui venne prelevato nell’estate 2023. (Continua a leggere dopo le foto)

Durante le prime giornate di calciomercato il nome di Calafiori era stato accostato anche a quello della Juventus, ma ora questa ipotesi sembra essere completamente sfumata. In arrivo però all’interno della rosa bianconera per quanto riguarda la difesa ilpolacco Jakub Kiwior, in forza proprio all’Arsenal. Il giocatore, classe 2000, è stato lanciato nel grande calcio proprio dall’attuale tecnico bianconero Thiago Motta, il quale ha fatto espressamente il suo nome in alternativa a quello di Calafiori.