Lorella Cuccarini, la figlia Chiara presenta la fidanzata dopo il coming out

Chiara Capitta, figlia della famosa showgirl Lorella Cuccarini, è nuovamente sotto i riflettori dopo aver pubblicato una foto in compagnia di una ragazza. Nello scatto, le due sembrano complici e unite tanto che i followers non hanno potuto fare a meno di pensare che Chiara abbia voluto dare un primo annuncio (seppure non ufficiale) della nuova relazione. Ma vediamo nel dettaglio la sua storia.

Chi è Chiara Capitta, figlia di Lorella Cuccarini

Classe 2000, sportiva (gioca nella Roma) e impegnata come social media manager della madre Lorella Cuccarini: Chiara Capitta ha da sempre mostrato personalità da vendere. La curiosità per la ragazza è cresciuta sempre più mano a mano che negli anni si è fatta conoscere tramite i social dove conta ormai 60mila followers. Ad aprile dello scorso anno, in particolare, Chiara era finita sotto i riflettori dopo aver risposto pubblicamente a chi le chiedeva del suo orientamento sessuale.

In quell'occasione la ragazza aveva affermato di non amare le etichette ma di essere interessata alle persone per il loro modo di essere indifferentemente dal genere. Nelle ultime ore, la figlia di Cuccarini ha pubblicato un nuovo post che la ritrae insieme a una ragazza intenta a darle un bacio sul viso. L'immagine è sembrata a tutti una sorta di conferma del "coming out" e del fatto che Chiara non voglia nascondere una parte importante di sé.

Lo scatto con la ragazza misteriosa

L’immagine pubblicata sui social appare anche come un altro tassello pieno di significato di un percorso interiore iniziato già diverso tempo fa. La ragazza è infatti stata molto trasparente sul alcune sue difficoltà psicologiche che le hanno reso più complesso affrontare alcuni passaggi dall’adolescenza all’età adulta. Quasi un anno fa aveva raccontato la situazione con queste parole dando un segnale di non volersi abbattere e anzi di voler puntare a stare sempre meglio imparando a vivere in armonia. Da qui la decisione di “documentare la sua esperienza per riuscire ad arrivare a persone che, come me, hanno bisogno di una spinta in più per riprendere completamente in mano la propria vita”

“Ho condiviso con voi un consiglio che mi ha dato la mia psicologa – scriveva lo scorso ottobre – per riuscire ad affrontare tutte le piccole attività che, dopo gli attacchi di panico, mi sembravano impossibili da fare con persone che non fossero di famiglia. Attività che per la maggior parte delle persone sono scontate ma per me non lo sono più”. “L’ho raccontato – aveva aggiunto – per condividere con voi uno spaccato di normalità e verità che in tantissimi vivono senza parlarne per paura. In tantissimi mi avete scritto che siete nella mia stessa situazione e che avreste provato a farlo anche voi e ne sono molto felice”.

