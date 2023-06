Loftus-Cheek è un giocatore molto duttile che con Pioli potrebbe trovare molto spazio. Ecco dove potrebbe essere impiegato

Il Milan batte il primo colpo dopo un giugno partito a scoppio ritardato. Ruben Loftus-Cheek è il rinforzo per il centrocampo che dovrà sostituire Sandro Tonali, partito con destinazione Newcastle. Dopo settimane di trattative i rossoneri sono riusciti a strappare l’accordo con il Chelsea. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

LONDON, ENGLAND – APRIL 01: Ruben Loftus-Cheek of Chelsea during the Premier League match between Chelsea FC and Aston Villa at Stamford Bridge on April 01, 2023 in London, England. (Photo by Chris Lee – Chelsea FC/Chelsea FC via Getty Images)

L’investimento del Milan

Forse non il giocatore che tutti si aspettavano, ma sicuramente una pedina duttile che potrebbe tornare molto utile nel corso della stagione. I rossoneri hanno deciso di investire 15 milioni di euro (per il futuro obbligo di riscatto) proprio per colmare più lacune della rosa. Il giocatore è cresciuto nel Chelsea tra il 2004 e il 2014, prima di avviarsi verso la carriera del professionismo. Negli ultimi anni è stato girato due volte in prestito, ma ha anche trovato spesso spazio nei Blues sotto diverse gestione. Mourinho, Conte e Tuchel gli hanno trovato diverse collocazioni tattiche che sono da monito per Pioli.

Giocatore duttile per Pioli

Il ruolo naturale di Cheek è quello di mediano davanti alla difesa, dove può sfruttare il fisico e i centimetri e intercettare il gioco avversario. Nel Milan occuperebbe uno dei posti in mediana, al fianco probabilmente di Bennacer. Tuttavia Mou lo ha inventato anche trequartista, un po’ come Krunic negli ultimi due anni sotto la guida di Pioli. Centrocampista polivalente e da alcuni definito box to box, ha tra le sue armi anche la velocità che gli consente di svariare anche sulle fasce esterne, magari proprio nel 4-2-3-1 del Milan. Furlani ha deciso di acquistare un giocare non di primissimo piano, ma comunque funzionale al gioco milanista. Semmai i dubbi vengono sulla cifra sborsata per un ragazzo che andrà in scadenza tra un anno e che poteva essere acquistato a zero tra sei mesi. Inoltre Loftus-Cheek ha quasi 28 anni, un età che non sembra sposarsi con il progetto giovani dei RedBird-Elliott.