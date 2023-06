Il Milan sta per definire il primo acquisto estivo: si tratta di Loftus-Cheek del Chelsea. Domani mattina visite mediche di Sportiello

Si sta per definire l’arrivo di Ruben Loftus-Cheek dal Chelsea al Milan. Trovata l’intesa sulla formula con il Chelsea per il prestito con obbligo di riscatto che dovrebbe aggirarsi intorno ai 15 milioni di euro, a breve le parti si risentiranno per sistemare gli ultimi dettagli ed arrivare alla fatidica fumata bianca già nella serata di oggi.

Loftus-Cheek non è il solo giocatore del Chelsea finito nel mirino del Milan che resta alla finestra per Christian Pulisic: l’ingaggio dell’esterno americano è troppo alto per affondare il colpo ma si proverà a trattare soprattutto se Moncada dovesse capire di non poter arrivare a Arda Guler (su cui ci sono anche Barça e Real Madrid) e Chukwueze, valutato 40 milioni dal Villarreal. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

LONDON, ENGLAND – MAY 28: Ruben Loftus-Cheek of Chelsea acknowledges the fans after he is substituted off during the Premier League match between Chelsea FC and Newcastle United at Stamford Bridge on May 28, 2023 in London, England. (Photo by Chris Lee – Chelsea FC/Chelsea FC via Getty Images)

Visite mediche per Sportiello

Nella giornata di domani verrà invece annunciato ufficialmente l’acquisto di Marco Sportiello, a parametro zero dall’Atalanta: il portiere si sottoporrà alle visite mediche di rito domani mattina per poi sottoscrivere un contratto triennale da circa 500 mila euro a stagione con i rossoneri. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

MILAN, ITALY – MAY 27: Marco Sportiello of Atalanta celebrates after team mate Mario Pasalic scored to pull a goal back and reduce the arrears to 2-1 nduring the Serie A match between FC Internazionale and Atalanta BC at Stadio Giuseppe Meazza on May 27, 2023 in Milan, Italy. (Photo by Jonathan Moscrop/Getty Images)

Altri nomi per il centrocampo

Con la cessione di Tonali e l’infortunio di Ismael Bennacer (rientro previsto per dicembre) il Milan starebbe valutando anche l’arrivo di un secondo centrocampista: il nome nuovo è quello di Yunus Musah del Valencia, ma davanti nelle gerarchie di Moncada resta l’olandese Reijnders, che ha già detto sì al proprio trasferimento in rossonero, valutato dall’AZ Alkmaar circa 15 milioni di euro.