Liverpool, incredibile sconfitta, i media inglesi si scagliano contro l’italiano: “Scioccante e orribile”

Liverpool, è una Waterloo: ha dell’incredibile quello che è successo nel week end di calcio inglese dedicato alle partite di Fa Cup. I dominatori del campionato e del girone unico di Champions sono stati clamorosamente eliminati dalla competizione da una squadra che, attualmente, si trova all’ultimo posto in Championship, la serie B britannica. E il primo imputato per la sconfitta, secondo i media inglesi, è “l’italiano” Federico Chiesa.

Per il Plymouth Argyle, squadra nota con il soprannome “i Pellegrini” in onore dei religiosi che nel 1620 salparono dal porto della città alla volta del Nuovo Mondo, è stata una domenica indimenticabile. Come in un’epica avventura, la squadra ha realizzato un’impresa straordinaria, battendo 1-0 il Liverpool, capolista della Premier League.

Una favola di quelle che solo la FA Cup, la competizione calcistica più antica del mondo (istituita nel 1871), è in grado di regalare. L’eroe del match è stato Ryan Hardie, autore del rigore decisivo al 53’. Un gol storico che ha scatenato l’entusiasmo incontenibile dell’Home Park.

Ma altrettanto fondamentale è stato il portiere Conor Hazard, autore di interventi prodigiosi nei minuti di recupero, in particolare su un tiro al volo di Diogo Jota e un colpo di testa di Darwin Nunez. Una vittoria che difficilmente porterà il Plymouth a vincere la FA Cup, ma che per i tifosi equivale già a un trionfo.

Liverpool, Federico Chiesa sulla graticola

La sconfitta del Liverpool ha inevitabilmente generato polemiche. Arne Slot aveva optato per un ampio turnover, lasciando fuori giocatori chiave come van Dijk, Salah, Gravenberch, Robertson, Szoboszlai, Gakpo e Konaté, tutti nemmeno convocati in vista del derby di mercoledì. Ma la squadra schierata era comunque di altissimo livello, con giocatori del calibro di Luis Diaz, Diogo Jota e Federico Chiesa in attacco.

Proprio Chiesa è finito nel mirino di tifosi e stampa inglese. Il Guardian non ha risparmiato critiche al calciatore italiano, sottolineando come molti tifosi dei Reds sperassero di vedere le qualità che lo avevano messo in luce a Euro 2020. Il verdetto del quotidiano britannico è stato lapidario: “Chiesa è stato terribile. Sembra che la Juventus la scorsa estate sapesse qualcosa che noi non sapevamo“.

Sui social la delusione dei tifosi del Liverpool si è trasformata in una valanga di critiche, con molti che si sono lamentati dell’acquisto dell’ex bianconero. Non solo la stampa, ma anche i tifosi hanno sottolineato una prestazione definita “scioccante e orribile“. Una notte da dimenticare per il nostro giocatore e per i Reds, mentre il Plymouth Argyle con questa impresa entra nella storia del calcio inglese.

