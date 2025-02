Napoli, mezzo passo falso: un’Udinese mai rinunciataria strappa il pareggio al Maradona

Il Napoli ha un’ottima occasione per staccare l’Inter e portarsi a +6, in attesa della partita dei nerazzurri di domani sera con la Fiorentina. Ostacolo non semplice è la coriacea Udinese, guidata dal suo centravanti Lucca sempre più seguito sul mercato da varie big, non solo in Italia. Le attese per una gara intensa vengono confermate sin dall’inizio, con i friulani che partono forte e gli azzurri di Antonio Conte pronti a rispondere.

Dopo un paio di interventi non difficili di Meret, è il portiere dell’Udinese Sava a salire sugli scudi salvando in due occasioni, prima su un colpo di testa di McTominay e poi, soprattutto, su un tiro insidioso di Politano dal limite. Ma l’Udinese non sta a guardare e all’11’ Lucca va vicinissimo al gol su un cross di Thauvin. L’Udinese se la gioca a viso aperto e, nonostante il predominio degli uomini di Conte, punge altre due volte in contropiede.

Ma l’occasionissima capita sul piede di Politano, che al 23′ non centra la porta da ottima posizione. I friulani hanno altre due buone occasioni, sulla prima è brevissimo Meret: il Napoli non subiva 6 tiri in porta in un tempo proprio dalla partita giocata a Udine all’andata.

Al 33′ ancora l’Udinese pericolosa con un colpo di testa di poco fuori di Bijol, poi i padroni di casa fanno le prove generali con un colpo di testa di Di Lorenzo e al 37′ passano in vantaggio con il solito McTominay, che aveva appena mancato un’altra deviazione sotto misura, che di testa insacca su un corner battuto da Politano.

I friulani non subiscono il colpo, anzi, reagiscono immediatamente. Passano solo 3 minuti e, su una palla velenosa persa da Mazzocchi in uscita, Ekkelenkamp scaglia un diagonale anomalo ma molto preciso che vale il pareggio: 1-1 e si va negli spogliatoi. A inizio ripresa sono ancora i bianconeri a rendersi pericolosi con un gran tiro di Lovric, ma Meret è attento e devia in angolo.

Napoli-Udinese, secondo tempo senza grandi guizzi

Dopo una decina di minuti in cui le due squadre non affondano e si fronteggiano soprattutto a metà campo, il Napoli cambia marcia nel tentativo di ritrovare il vantaggio. La pressione costante impedisce all’Udinese di ripartire, e porta a due buone occasioni: la prima per Lukaku, che dopo una bella azione personale vede il suo tiro deviato da un grande intervento di Solet, la seconda per Anguissa che mette di poco a lato di testa su assist di Politano.

Conte cerca di sparigliare le carte con tre cambi, i più “rumorosi” quelli che vedono Simeone sostituire proprio Lukaku e l’uscita, insolita, di Anguissa. Si gioca con molto agonismo, l’Udinese si chiude bene, ma a 10′ dalla fine deve fare a meno di Solet, forse il migliore dei suoi, probabilmente per crampi. Ma nonostante i tentativi un po’ confusi degli azzurri, il muro dell’Udinese tiene. La gara termina 1-1 e per gli uomini di Conte c’è il sapore di un’occasione perduta, nonostante il +4 sull’Inter.

