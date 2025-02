Il Milan prima soffre poi vince la battaglia di Empoli, tra cartellini rossi e occasioni mancate: prima rete per Gimenez

Empoli-Milan 0-2, i rossoneri acciuffano la vittoria nel finale di partita al “Castellani”, dopo una dura battaglia tra cartellini rossi e occasioni mancate: primo gol in rossonero per Santi Gimenez. Dopo aver ritrovato il sorriso con la vittoria in Coppa Italia contro la Roma e il pareggio beffardo nel derby con l’Inter della scorsa settimana, i rossoneri hanno messo a segno una vittoria importante che li aiuta a ritrovare il ritmo e a dare nuova spinta alla squadra.

Un brutto primo tempo, poi i cambi di Conceiçao hanno deciso la partita

Dopo un brutto primo tempo, gli ingressi di Pulisic, Leao e Gimenez hanno cambiato la partita all’intervallo. La svolta è arrivata nel secondo tempo, quando due espulsioni – prima Tomori e poi Marianucci – hanno ulteriormente aperto gli spazi per i rossoneri. Il momento clou è stato il doppio assist di Pulisic:

Il primo gol è stato realizzato da Leao , che ha sfruttato un cross millimetrico, decretando così il vantaggio sull’1-0.

è stato realizzato da , che ha sfruttato un cross millimetrico, decretando così il vantaggio sull’1-0. Il secondo gol è arrivato poco dopo, con Gimenez che, nel suo debutto in Serie A, ha timbrato il cartellino e siglato la rete del raddoppio.

Tensioni e rischio rosso fin dalle prime battute del match

Nel corso della partita, il Milan ha cercato di imporsi fin da subito, ma la prima costruzione è risultata troppo macchinosa, anche a causa di un’Empoli particolarmente aggressiva e in pressione alta. GiĂ a soli 7 minuti, Cacace è intervenuto in maniera durissima su Walker. L’arbitro Pairetto non ha mostrato neanche un cartellino, ma è stato effettuato un check con il VAR per verificare il rischio di un’espulsione; fortunatamente, la situazione si è risolta con un nulla di fatto.

La prima palla-gol del match è stata dei padroni di casa: un errore di Joao Felix ha permesso a Esposito di partire immediatamente da Grassi, che ha calciato a botta sicura. Tuttavia, il tiro è stato parato da Walker, che con i piedi ha difeso a due passi dalla porta.

Meglio l’Empoli nel primo tempo

Nel primo tempo l’Empoli sembrava avere la meglio, imponendosi per la sua aggressivitĂ e cercando di sfruttare la macchinositĂ del Milan. Prima della mezz’ora, D’Aversa ha visto il compito pesante: Viti, rientrato da un infortunio muscolare, ha perso il controllo dopo una chiusura su Jimenez ed è stato costretto ad abbandonare il campo, visibilmente provato e quasi in lacrime.

La sfortuna per l’Empoli non si è fermata qui. Anche Colombo, giovane promessa della scuola Milan, ha rischiato di sbloccare il secondo gol da ex – il primo con il Monza – colpendo il palo interno con un sinistro a giro. L’urlo di gioia dei tifosi è stato però soffocato dalla delusione.

Nonostante i tentativi, la formazione di Conceiçao ha chiuso la prima frazione di gioco con un solo tiro in porta e un tentativo poco pericoloso di Theo Hernandez da calcio di punizione.

Cambi, VAR ed espulsioni: la svolta del secondo tempo

All’intervallo, Sergio Conceiçao ha rivoluzionato la formazione operando tre sostituzioni: fuori Fofana, Jimenez ed Abraham, dentro Pulisic, Leao e Gimenez – il quale vive un debutto in Serie A da sogno. Con questi ingressi, il Milan è partito piĂą deciso nel secondo tempo, facendo sua l’inerzia della partita.

La situazione si è complicata ulteriormente quando il Milan è rimasto in dieci, a causa dell’espulsione di Tomori per un intervento in ritardo su Colombo. Poco dopo, un secondo giallo per l’ex Chelsea – a seguito di un errato calcolo del tempo della chiusura che ha colpito l’avversario – ha fatto precipitare ulteriormente le sorti della partita. L’episodio si è concluso con il fallo di reazione di Marianucci su Gimenez: dopo l’on-field review, l’arbitro Pairetto ha espulso il difensore, ristabilendo la paritĂ numerica.

Tomori receives a second yellow and is sent off 🟥#EmpoliMilan 0-0 | 56' #SempreMilan — AC Milan (@acmilan) February 8, 2025

La scintilla di Pulisic: assist-man e gol decisivi

Da quel momento in poi, il gioco ha preso una piega decisamente favorevole per il Milan. Con gli spazi che si sono allargati, Leao e Pulisic hanno dimostrato tutta la loro qualitĂ , confezionando la rete dell’1-0. In particolare, Pulisic ha mostrato tutta la sua abilitĂ : partito sulla destra, ha fatto partire un cross al bacio per Rafa, che ha puntualmente spinto in fondo al sacco con un colpo di testa sul secondo palo.

Dopo l’1-0, l’Empoli si è surriscaldato, ma il Milan non ha fatto attendere la risposta. Il raddoppio è arrivato grazie a un nuovo intervento di Pulisic, che ancora una volta si è fatto da assist-man per il nuovo bomber rossonero. Il messicano, entrando in area, ha rientrato sul mancino e con un tiro a giro ha fatto scattare la rete, lasciando il portiere Vasquez senza scampo.

Pochi minuti dopo, sebbene il Milan abbia rischiato il 3-0, Joao Felix – in una sfida a tu per tu col portiere – ha sciupato una grande occasione. Il finale è stato gestito magistralmente dai rossoneri, con l’Empoli pericoloso solo con KonatĂ© nei minuti finali. Al triplice fischio, l’allenatore portoghese ha fatto partire la festa, celebrando un successo tanto necessario.

