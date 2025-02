Manita Lazio all’Olimpico, il Monza affonda sempre più verso la B: doppietta per Pedro

Lazio-Monza 5-1, non c’è stata partita all’Olimpico tra biancocelesti e biancorossi: manita per i ragazzi di Baroni e brianzoli sempre più a fondo. La Lazio ha dominato il match contro il Monza in un pomeriggio ricco di emozioni allo Stadio Olimpico. I padroni di casa hanno chiuso il primo tempo sull’1-0 grazie al gol di Marusic, mentre nella ripresa le reti di Pedro (doppietta), Castellanos e Dele Bashiru hanno sbloccato il risultato, nonostante il gol su rigore di Stefano Sensi abbia portato momentaneamente il punteggio a 4-1.

Emozioni fin da subito: il primo tempo

Il primo tempo si è svolto con atmosfere a tinte biancocelesti e una forte presenza dei capitolini. La Lazio ha dominato gli inizi e ha chiuso i primi 45 minuti in vantaggio per 1-0 grazie al gol di Adam Marusic al 31′.

Il pallone è stato lavorato sulla destra da Isaksen e scaricato a Guandouzi , il quale ha centrato la palla nell’area di rigore.

e scaricato a , il quale ha centrato la palla nell’area di rigore. La sponda di Castellanos ha creato l’occasione perfetta per il colpo di testa dell’esterno biancoceleste, che non ha lasciato scampo al portiere Pizzignacco.

Ripresa ricca di gol

Nel secondo tempo, la Lazio ha intensificato ulteriormente il suo gioco offensivo.

Pedro ha aperto la rete portando il punteggio sul 2-0 .

ha aperto la rete portando il punteggio sul . Poco dopo, Castellanos ha segnato il suo tris, con un assist di Zaccagni , consolidando il vantaggio della squadra capitolina.

ha segnato il suo tris, con un assist di , consolidando il vantaggio della squadra capitolina. Successivamente, lo stesso Pedro ha realizzato la rete del 4-0, servito al centro dell’area di rigore dal neoentrato Noslin.

Nel finale, un calcio di rigore assegnato al Monza per un fallo di mano di Lazzari è stato trasformato da Stefano Sensi, ma la reazione dei granata non è bastata a ribaltare la situazione. La rete conclusiva di Dele Bashiru ha chiuso il tabellino sul 5-1, segnando una notte fonda per il Monza, sempre più ultimo in classifica.

