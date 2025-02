Alla Roma basta un rigore (perfetto) di Dybala per espugnare il “Penzo”: Venezia sempre più giù

Venezia-Roma 0-1, ai giallorossi basta un rigore trasformato in modo impeccabile da Dybala per espugnare il “Penzo”: lagunari sempre più giù. La Roma torna a festeggiare una vittoria, seppur in una partita tutt’altro che agevole, contro il Venezia allo stadio Penzo. La rete decisiva arriva in ripresa su calcio di rigore, realizzato da Paulo Dybala. Nota a margine: in tribuna era presente Wissam Ben Yedder, ormai vicino a diventare un nuovo giocatore degli arancioneroverdi.

Inizio di gara: Roma subito pericolosa, Radu salva su Dovbyk

Il Venezia scende in campo con numerosi cambi di formazione, schierando ben 6 nuovi arrivati, tra cui Daniel Fila in avanti, sostituto di Pohjanpalo. Anche Ranieri apporta un turnover, ma in avanti si affida a Dybala e Dovbyk, affiancati da El Shaarawy.

La Roma parte subito pericolosa. Sugli sviluppi di un corner, Mancini calcia al volo, mentre Dovbyk si fa murare. In seguito, Dybala ci prova, ma il suo sinistro viene bloccato a terra da Radu, il portiere avversario. Il Venezia non si tira indietro e reclama un rigore su un tiro a botta sicura di Yeboah rimpallato fra gamba e braccio da Mancini.

Al 16′ i giallorossi sono vicinissimi al gol: Dybala porta palla e serve Dovbyk, il quale, girandosi, colpisce a sinistro con precisione, ma la grande parata di Radu mantiene in vita la partita. Il Venezia risponde al 21′ con un sinistro a giro di Yeboah sugli sviluppi di un corner, potente ma centrale.

Il momento di tensione: Mancini, Nicolussi Caviglia e altri tentativi

Al 26′ Cristante calcia largo dopo una buona sponda di Dovbyk. Al 31′, Dybala pennella una punizione in area: Radu esce in modo incerto e Mancini colpisce in modo sporco, costringendo il portiere avversario a un salvataggio superlativo su Nicolussi Caviglia lungo la linea di porta.

Due minuti dopo, Ellertsson conclude, ma viene murato dagli avversari. Dovbyk insiste, cercando di mettere in difficoltà Radu di testa, mentre l’ex Inter si smanaccia in un corner. La partita, nel complesso, si sporca e si gioca soprattutto sui duelli in mediana, con i due portieri che restano in gran parte inoperosi nell’ultimo quarto d’ora. L’ultima occasione capita sulla testa di Marcandalli, imbeccato da un cross di Kike Perez, ma il pallone esce largo dal secondo palo.

Secondo tempo: il rigore perfetto di Dybala e i tentativi (infruttuosi) del Venezia

Al 57′ il risultato si sblocca. Un fallo di Marcandalli su Angelino porta al calcio di rigore per la Roma. Sul dischetto, il glaciale Paulo Dybala spiazza Radu e segna il gol del vantaggio, portando il punteggio sul 0-1. I giallorossi si portano così avanti sul Venezia.

La Roma tenta di chiudere la partita, ma il Venezia si dimostra un avversario ostinato, cercando di assestare qualche colpo per cercare il gol del pareggio.

Nei minuti finali, Di Francesco ci prova a raddrizzare il match cambiando gli attaccanti e aumentando il peso dalla trequarti in su, schierando contemporaneamente Oristanio, Gytkjaer, Maric e Zerbin. I tentativi sembrano dare qualche segnale: la Roma spinge nuovamente in avanti, e al 81′ un colpo di testa di Celik va di poco a lato.

A 5 minuti dalla fine, un cross di Oristanio e la perfetta lettura di Mancini su un corner fanno tremare le speranze degli ospiti, ma non si concretizzano ulteriori reti. La partita si chiude così sul 0-1, una vittoria importante per la Roma.

