Nuova polemica a L’Isola dei Famosi: il pubblico ce l’ha con Greta Zuccarello, che si sarebbe comportata in maniera ingiusta secondo i fan del programma. In tanti sui social, chiedono che l’atteggiamento della concorrente venga messo in risalto nella prossima puntata del reality show condotto da Vladimir Luxuria che andrà in onda domenica 19 maggio 2024 su Canale 5. (Continua dopo le foto)

È bufera su Greta Zuccarello

L’accusa di molti utenti è che Greta avrebbe mostrato una doppia faccia. Ai fan del programma l’atteggiamento da falsa di Greta non è proprio andato giù e c’è chi chiede a gran voce che la ragazza venga smascherata in diretta nel corso della prossima puntata. “Peccato però che non vengono a galla in puntata queste cose e ad andarci di mezzo è Artur che è sempre di buonumore e minimizza cercando sempre di evitare la lite. E anche questa settimana è al televoto”, ha scritto qualcuno. Ma cos’è successo? Partiamo dal principio. (Continua dopo le foto)

La punizione a Valentina Vezzali

Nei giorni scorsi, ai naufragi sono state inflitte una serie di punizioni dallo Spirito dell’Isola. A infrangere il gioco e quindi ad essere punita anche Valentina Vezzali. La schermitrice avrebbe scambiato alcune parole con i componenti dell’altro gruppo, con i quali però era vietato comunicare. Valentina ha chiesto scusa alla sua squadra per le conseguenze che le sue azioni hanno avuto sul gruppo. Cos’ha fatto poi Greta?

