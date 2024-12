Liliana Resinovich, il caso vicino alla svolta: clamoroso retroscena sull’amante Claudio Sterpin – Ci sono delle importanti novità sul caso di Liliana Resinovich. Un significativo passo avanti nelle indagini è arrivato nelle scorse settimane grazie ad una relazione sulla messaggistica tra la 63enne triestina e il suo presunto amante Claudio Sterpin scritta da un perito di parte, nominato dalla famiglia d’origine della vittima, depositata alla procura di Trieste. (continua a leggere dopo le foto)

Leggi anche: Liliana Resinovich, il mistero sul corpo: cosa hanno scoperto

Leggi anche: Liliana Resinovich, l’errore nell’autopsia che cambia tutto

Liliana Resinovich, il caso vicino alla svolta: clamoroso retroscena sul presunto amante Claudio Sterpin

Liliana Resinovich, lo ricordiamo, è stata trovata cadavere in un boschetto vicino l’ex ospedale psichiatrico di Trieste il 5 gennaio 2022. La perizia medico-legale dei periti della Procura locale nella giornata di ieri ha evidenziato segni e lesioni sul corpo prodotte da terze persone che potrebbero indicare traumi compatibili con colpi, come schiaffi. Gli esperti hanno confermato la morte dovuta a lenta asfissia, ma la seconda autopsia avrebbe riscontrato anche una lieve frattura alla seconda vertebra toracica, che sembrerebbe risalire a poco prima della morte, oltre a un’infiltrazione emorragica sulla mano destra. Ma veniamo ora ai messaggi tra la vittima e il suo presunto amante Claudio Sterpin. (continua a leggere dopo le foto)

Leggi anche: Schianto tremendo in autostrada, macchine a fuoco

Leggi anche: Esce di casa con il padre per un giro in moto, poi la tragedia: muore a 17 anni

Liliana Resinovich, il codice segreto nei messaggi con Claudio Sterpin

Nella relazione stesa da un perito di parte, nominato dalla famiglia d’origine della vittima, come scrive «Fanpage», si legge: “L’imponente messaggistica intercorsa tra Resinovich e il signor Claudio Sterpin – si legge in documento di cui Repubblica è entrata in possesso – nel periodo che va dal 17/11/2020 al 14/12/2021 su Whatsapp ad oggi non è mai stata valutata in quanto né presente né indicata nella consulenza informatica svolta dal consulente della procura”.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva