3 anni fa la scomparsa e poi il ritrovamento qualche settimana dopo del corpo senza vita. Resta ancora un mistero il caso di Liliana Resinovich, la donna sparita il 14 dicembre 2021 e rinvenuta cadavere il 5 gennaio successivo nel parco dell’ex ospedale psichiatrico di Trieste. Durante la puntata di Quarto Grado andata in onda venerdì 4 ottobre, si è tornato a parlare delle ferite trovate sul corpo di Resinovich, lesioni che secondo i consulenti della famiglia di Lilly, potrebbero ancora dare qualche indicazione.

Liliana Resinovich, il mistero sul corpo: cosa hanno scoperto

La morte di Liliana Resinovich è stato un suicidio o un omicidio? Sono tante le cose che non tornano, come sottolineato anche nell’ultima puntata di Quarto Grado, talk di Rete 4, a cominciare dalle numerose ferite ritrovate sul corpo della povera donna di Trieste. Liliana Resinovich viene rinvenuta nel bosco quasi tre anni fa con una serie di ferite sul corpo che forse potrebbero dare ancora qualche indicazione, a cominciare dalle lesioni sul volto che non è da escludere siano state causate da un pugno o un urto contro qualcosa poco prima di morire. Fabiola Giusti, consulente dei famigliari di Lily, dice a riguardo: “Sono lesioni avvenute in vita”.

