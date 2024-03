Home | Grave lutto per Levante. Annullato il concerto di stasera a Firenze: “Il dolore è troppo. Non posso salire sul palco”

Sono giorni grigi per la cantautrice siciliana Levante: un grave lutto arrivato all’improvviso le ha fatto annullare un concerto in programma per stasera a Firenze. L’artista ha dato l’annuncio comunicando ai fan di avere bisogno di tempo per riprendersi e di non potersi esibire.

Leggi anche: Mondo della musica in lutto, addio per sempre a una leggenda del rock

Leggi anche: Tragedia ad Alessandria, l’ex calciatore muore in un incendio: la comunità in choc

Levante: una carriera di successo

Claudia Lagona, in arte Levante, è una amatissima cantautrice di origini siciliane. Il suo percorso iniziato nel panorama indie italiano è stato caratterizzato da una continua evoluzione musicale che l’ha condotta a dominare le scene con grande successo. Ma Levante è una figura a tutto tondo, ha partecipato al Festival di Sanremo, è stata giudice di X- Facor e diventata un’icona di stile in ambito fashion e ha persino scritto due romanzi editi da Rizzoli. Nel 2022 la cantautrice è diventata mamma della piccola Alma Futura, avuta con il compagno Pietro Palumbo. Una vita ricca di esperienze ed emozioni che la cantante ha sempre condiviso con il suo pubblico. Oggi, purtroppo, come una doccia fredda è arrivata la notizia di un lutto improvviso. Levante ha voluto raccontare sui social il tragico evento annunciando anche di non potersi esibire al concerto previsto per stasera 18 marzo 2024.

Leggi anche: Cade nel fiume e muore, poi la testimonianza che cambia tutto

La storia Instagram di Levante

Levante, nel dolore per la perdita di una persona a lei cara, ha trovato la forza per connettersi con i suoi fan e spiegare quanto successo. Oggi si sarebbe dovuta esibire in una delle tappe del suo Opera Futura Live nei Teatri, ma così non sarà. Sul suo profilo Instagram la cantante ha pubblicato una storia con un testo scritto su uno sfondo nero. «Chiedo perdono a tutte le persone che aspettavano questo giorno da tempo, per riabbracciarmi a Firenze». La cantautrice ha deciso di essere trasparente e raccontare cosa è successo.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva