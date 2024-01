Nella scorsa puntata de “L’Eredità“, un concorrente ha commesso una clamorosa gaffe. Il pubblico sui social si è letteralmente scatenato: qualcuno ha accusato il concorrente in questione di essere ignorante, qualcun altro invece ha cercato di giustificarlo, dicendo che forse era solamente emozionato e non riusciva a dare la risposta esatta. (Continua…)

Leggi anche: Marco Liorni, arriva la decisione della Rai: svolta improvvisa su “L’Eredità”

Leggi anche: Flavio Insinna, arriva la conferma dell’addio a “L’Eredità”: il saluto commosso del conduttore

Tutto su “L’Eredità”

“L’eredità” è un programma televisivo di genere game show e va in onda su Rai 1 dal 29 luglio 2002 nella fascia preserale. Il programma prevede una sfida tra sette concorrenti in diverse prove, fino ad arrivare alla proclamazione del vincitore della puntata che potrà così accedere alla fase finale del gioco denominata “Ghigliottina”. Il programma è stato ideato Stefano Santucci e Amadeus, che è stato anche il primo conduttore del game show. La trasmissione si basa sul format argentino “El legado”. Nel corso della sua storia, cinque conduttori si sono avvicendati alla conduzione del quiz: Amadeus, Carlo Conti, Fabrizio Frizzi, Flavio Insinna e Marco Liorni, attualmente conduttore del programma. (Continua…)

Leggi anche: “L’Eredità”, scoppia il caso di Daniele: è bufera sui social

Leggi anche: Rai, la decisione sul programma spiazza tutti: doccia gelata per il famoso conduttore

La gaffe del concorrente

Nella scorsa puntata de “L’Eredità”, un concorrente ha commesso una clamorosa gaffe. Alla domanda “Ippolito, scrittore dell’età risorgimentale”, ha dato tutte le risposte tranne quella esatta: “Niveo, Nelvo, Nisbo, Nilvo…”. La risposta esatta ovviamente era Nievo. Ippolito Nievo è stato uno scrittore e seguace di Giuseppe Mazzini. Nel corso della sua vita partecipò anche alla spedizione dei Mille e scrisse diverse novelle e romanzi, tra cui “Le confessioni di un italiano”, che è considerato una delle opere più importanti del Risorgimento Italiano. (Continua…)

I commenti sul web

Data la caratura dello scrittore, il web non ha perdonato la gaffe del concorrente. Qualcuno, infatti, l’ha accusato di essere ignorante. Non conoscere Ippolito Nievo è sicuramente una grave mancanza, ma, come ha sottolineato qualcun altro, è probabile che il concorrente si sia fatto prendere dall’emozione. Da casa è facile partecipare a “L’Eredità”, ma siamo sicuri che in studio sia tutt’altra cosa.