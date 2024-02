Il tifo allo stadio è qualcosa di fondamentale per i calciatori in campo. I cori e gli slogan di incitamento dagli spalti danno quella carica in più che può portare alla vittoria. Ovviamente il calcio non è uno sport solo per uomini e spesso anche le donne si ritrovano a tifare la loro squadra del cuore, lasciando tutti quanti senza parole per la loro bellezza esuberante. Modelle, attrici, influencer, cantanti e artiste varie spesso mostrano sui loro social la loro fede calcistica. Scopriamo chi sono le cinque tifose più sexy del calcio italiano. (Continua a leggere dopo la foto)

Le cinque tifose più sexy del calcio italiano

In Italia, si sa, il calcio è una vera e propria religione che ogni anno mobilita milioni di “fedeli”: una miriade di appassionati da ormai un secolo protagonista del mondo del pallone. Ma quando e come gli italiani si sono interessati a questo sport giunto dalla Gran Bretagna? La riposta a questa domanda arriva da Mario Curreli che su LucidaMente scrive: “L’origine di “tifo” in ambito agonistico va ricercata sugli spalti già prima della Grande Guerra, quando iniziò a delinearsi una differenza tra il termine medico “tifico” e lo sportivo “tifoso”. Il tifo all’epoca era una delle malattie che gli italiani conoscevano meglio. Come suggerito da Giovanni Dovara nel 1923 sulla rivista Il calcio di Genova, la traslazione di significato dall’ambito clinico a quello sportivo fu favorita dal parallelismo tra il carattere ciclico del tifo calcistico, che si rinnovava di settimana in settimana, e quello delle febbri tifoidi, che si ripetevano stagionalmente ogni anno. Intanto, anche sulla carta stampata il termine stava divenendo di uso comune; così una cronaca della partita tra Naples e Savoia del dicembre 1920 riportata da Antonio Papa e Guido Panico nel loro libro Storia sociale del calcio in Italia. […] Tuttavia, solo molti anni più tardi la parola “tifo”, con valenza agonistica, conobbe la consacrazione ufficiale: precisamente nel 1935 nel Dizionario moderno di Alfredo Panzini, mentre più tardi, nel 1939, comparve con quest’accezione anche nell’Enciclopedia Italiana. […] Oggi si reputa il tifo un fenomeno che attraversa tutte le classi sociali senza distinzione alcuna; tuttavia, tradizione vuole che le varie tifoserie abbiano avuto ciascuna una propria origine e traiettoria particolare”. (Continua a leggere dopo la foto)

Come nascono le tifoserie

Come nascono le varie tifoserie? Sempre Mario Curreli che su LucidaMente scrive: “È così che, ad esempio, a Milano alla tifoseria del Milan venivano associati proletari, operai, lavoratori manuali, tant’è vero che vennero soprannominati cascavìt, mentre a quella dell’Inter il mondo borghese. A Torino la Juventus inizialmente era in auge tra imprenditori, intellettuali e studenti; ma, con l’acquisizione della proprietà da parte di Edoardo Agnelli, che causò un avvicinamento tra il “mondo Fiat” e il mondo juventino, anche gli operai iniziarono a simpatizzare per la compagine bianconera. In seguito, il quinquennio d’oro avvicinò alla Juventus appassionati da varie parti d’Italia, facendo diventare quello juventino un tifo nazionale, abbandonando la connotazione campanilistica. Negli anni a seguire anche Inter e Milan divennero due club che poterono vantare numerosissimi sostenitori in tutto il Paese. Il tifo conobbe la propria consacrazione anche nei luoghi della socialità e il simbolo ne divenne il bar. Era qui che gli appassionati potevano leggere le notizie sportive sui giornali e discuterne tra loro: nacque così l’embrione della figura romantica del tifoso trepidante che aspetta tutta la settimana la partita della domenica per seguire le vicende della propria squadra del cuore, che esplose definitivamente nel secondo dopoguerra. Oggetto invece della socialità divenne la radio: quando la squadra era in trasferta e i tifosi non potevano seguirla essa era l’unico mezzo per conoscerne i risultati. Tuttavia, le comunicazioni erano ancora precarie e lente e molto spesso le sedi dei quotidiani, che avevano le notizie quasi in tempo reale, divenivano luogo di assembramenti di persone in attesa delle notizie dai campi”. Vediamo ora insieme, come dagli stadi, il tifo sia passato anche ai social nei tempi moderni e quali sono le tifose più sexy del calcio italiano.

