Chi è Francesco Calzona, tutte le curiosità sul nuovo allenatore del Napoli

Chi è Francesco Calzona. Il Napoli cambia ancora. Nella giornata di ieri è stato formalizzato l’esonero di Mazzarri (il secondo in stagione dopo Garcia) e l’arrivo di Francesco Calzona, già ct della Slovacchia. Il nuovo tecnico allenerà oggi la squadra e domani esordirà in Champions contro il Barcellona. (Continua…)

Napoli, esonerato Mazzarri

Dopo il pari deludente in casa contro il Genoa, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha deciso di mandare a casa anche Walter Mazzarri. La sua gestione è stata ancora più fallimentare di quella del suo predecessore, Rudi Garcia. Il Napoli attualmente, oltre ad essere fuori dalla lotta per lo scudetto, è fuori anche dalla lotta per il quarto posto. Se il campionato finisse oggi, il club azzurro sarebbe fuori dalle competizioni europee. De Laurentiis vuole “salvare il salvabile”, come si suol dire, e nella giornata di ieri ha deciso di esonerare anche Mazzarri. Al suo posto arriva Francesco Calzona, già ct della nazionale slovacca. (Continua…)

Il nuovo allenatore è Francesco Calzona

Il nuovo tecnico del Napoli è Francesco Calzona. L’ufficialità è arrivata ieri sera. L’allenatore ha firmato un contratto fino a giugno. Calzona ha ottenuto l’ok anche dalla federazione slovacca, ma a delle condizioni: è tenuto a rispettare tutti gli obblighi contrattuali con la federazione slovacca e sarà sempre a disposizione della nazionale per raduni, partite e conferenze. Con lui dovrebbe arrivare anche il preparatore atletico Sinatti, per il quale De Laurentiis invece ha ottenuto l’ok dalla Figc. Nello staff di Calzona dovrebbe esserci anche Bonomi, ex calciatore del Napoli. Calzona dirigerà oggi il primo allenamento e domani esordirà nella partita di Champions League contro il Barcellona. Ma scopriamo tutte le curiosità sul nuovo allenatore del Napoli. (Continua nella pagina successiva…)