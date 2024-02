Home | Zeman, nuovo ricovero per l’allenatore: come sta

Calcio. Zeman è stato nuovamente ricoverato per svolgere degli accertamenti. Il tecnico del Pescara si era già sottoposto ad un ricovero ospedaliero qualche settimana fa in seguito ad un‘ischemia. Scopriamo insieme cosa è successo e quali sono le sue condizioni di salute attuali. (Continua a leggere dopo la foto)

Zeman, nuovo ricovero per il tecnico del Pescara

Zeman non sarà presente nella gara di Pesaro a guidare il Pescara la prossima domenica, 18 febbraio 2024. Il tecnico del Pescara sarà nuovamente ricoverato sabato prossimo, 17 febbraio 2024, nella clinica Pierangeli di Pescara per svolgere alcuni esami di accertamento. L’allenatore di settantasei anni non sarà quindi in panchina a guidare il Pescara durante il match con i marchigiani. Zdenek Zeman era già stato ricoverato alcune settimane fa in seguito ad un’ischemia. (Continua a leggere dopo la foto)

L’ischemia di alcune settimane fa

Zdenek Zeman non sarà in panchina la prossima domenica, 18 febbraio 2024, a guidare il Pescare nel match con i marchigiani. In serata è stato appreso che l’allenatore sarà nuovamente ricoverato per alcuni accertamenti medici. Alcune settimane fa, Zeman è stato colpito da un’ischemia temporanea che lo ha condotto al ricovero ospedaliero. Giovanni Bucaro, il suo secondo, guiderà i ragazzi del Pescara durante la partita di domenica prossima. Ieri pomeriggio, mercoledì 14 febbraio 2024, il tecnico boemo era stato avvistato in campo mentre stava seguendo in borghese gli allenamenti della squadra al campo di Silvi Marina, in provincia di Teramo. Poco dopo, Zeman è stato visitato dal cardiologo della società, il quale ha deciso di svolgere alcuni accertamenti medici. (Continua a leggere dopo la foto)

Il comunicato ufficiale del Pescara

La Delfino Pescara 1936 ha rilasciato un comunicato ufficiale nel quale si legge che “L’allenatore Zdenek Zeman, a seguito di visita di controllo avvenuta questo pomeriggio presso la Clinica Pierangeli di Pescara, dovrà sottoporsi a un nuovo periodo di ricovero per ulteriori accertamenti”. Il dottore Stefano Guarracini ha fissato il periodo di degenza a partire da sabato 17 febbraio 2024. Per tale motivo, il tecnico biancazzurro non sarà presente durante la partita Vis Pesaro-Pescara che è in programma per la prossima domenica, 18 febbraio 2024, alle ore 20:45 a Pesaro.