Lazio-Real Sociedad, le probabili formazioni: Baroni con Zaccagni e Dia in attacco

Lazio-Real Sociedad probabili formazioni della partita valida per la settima giornata della fase a gironi di Europa League, in programma oggi alle 21 all’Olimpico. I biancocelesti approcciano la gara con l’obiettivo di ottenere una vittoria che garantirebbe l’accesso diretto agli Ottavi di Finale con una giornata di anticipo. La squadra di Marco Baroni, prima in classifica con 16 punti, ha l’occasione di consolidare la propria posizione, ma l’avversario, la Real Sociedad, non sarĂ semplice da affrontare.

I baschi, con 10 punti in classifica, sono in piena corsa per la qualificazione e vogliono riscattarsi dopo un periodo altalenante in campionato. La sfida promette equilibrio, con entrambe le squadre attente anche agli altri risultati del girone. Per i biancocelesti, una vittoria in una delle ultime due giornate potrebbe bastare per evitare il passaggio dai Playoff e accedere direttamente alla fase successiva.

La situazione della Lazio

Marco Baroni ha deciso di ridurre il turnover per questa partita, puntando su una formazione competitiva. In porta ci sarĂ Mandas, mentre la difesa vedrĂ Romagnoli e Gila al centro, con Marusic e Tavares sugli esterni. A centrocampo, Guendouzi e Rovella saranno i pilastri della mediana, mentre il tridente Isaksen, Dia e Zaccagni supporterĂ l’unica punta Castellanos. La scelta riflette l’importanza della partita e l’intenzione di chiudere il discorso qualificazione il prima possibile.

La situazione della Real Sociedad

Il tecnico Alguacil si affida alla soliditĂ difensiva per tenere testa ai biancocelesti. Tra i pali ci sarĂ Remiro, con Munoz, Aguerd, Zubeldia e Aramburu a completare il reparto arretrato. A centrocampo, un 4-4-2 atipico vedrĂ Mendez e Kubo sulle fasce, mentre Gonzalez e Olasagasti agiranno centralmente. In attacco, la coppia formata da Oyarzabal e Becker rappresenta una minaccia costante per la retroguardia laziale.

Una partita decisiva per entrambe le squadre, in cui il peso della qualificazione potrebbe influenzare approccio e tattiche.

Lazio (4-2-3-1): Mandas; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares: Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dia, Zaccagni; Castellanos.

Real Sociedad (4-4-2): Remiro; Munoz, Aguerd, Zubeldia, Aramburu; Mendez, Gonzalez, Olasagasti, Kubo; Oyarzabal, Becker.

