“Ho il cancro”: l’annuncio della leggenda del ciclismo spezza i cuori dei fan

Sono momenti di sconforto per il mondo dello sport da quando la leggenda del ciclismo Chris Hoy ha dato l’annuncio sulla sua malattia sui suoi profili social. Il campione vincitore di 11 titoli mondiali sta combattendo ora una battaglia con un tumore e ha fatto sapere agli affezionati cosa sta succedendo e come si sente durante questo difficile momento della sua vita.

Leggi anche: Casa Sanremo, brutto incidente per un operaio: cos’è successo

Leggi anche: Tragico incidente, Maurizio muore a 22 anni: chi c’era con lui

Il campione olimpico lascia tutti in shock con la triste notizia

Chris Hoy è una leggenda del ciclismo che ha dominato la scena per ben 13 anni costellati di successi. Durante la sua lunga carriera di pistard ha vinto 6 ori olimpici e 11 titoli mondiali in pista aggiudicandosi il titolo di secondo più grande olimpionico britannico in termini di medaglie vinte. Tutto è iniziato con un argento alle Olimpiadi del 2000, ma in seguito ha raggiunto l’oro più volte. A Pechino nel 2008 si è preso ben tre medaglie d’oro. Nel 2013, quando aveva 36 anni, il campione aveva preso la decisione di ritirarsi rimanendo nel cuore di tutti gli appassionati di ciclismo. Hoy, comunque, non ha mai smesso di montare in sella ed è rimasto nel mondo della bicicletta, partecipando anche a diverse iniziative benefiche. A inizio 2024, Chris ha partecipato ad un evento di beneficienza che consisteva in un giro in bicicletta virtuale per raccogliere fondi per la ricerca sulla sclerosi laterale amiotrofica. L’iniziativa era intitolata alla leggenda del rugby scozzese, Doddie Weir, scomparso all’età di 52 anni per la terribile malattia.

Leggi anche: Kate Middleton, un dettaglio rivela tutto sulla malattia

L’annuncio shock: “Ho il cancro”

L’annuncio di Chris Hoy è arrivato come una doccia fredda per i fan. Il campione britannico convive con il tumore da ormai un anno ha deciso ora di parlarne apertamente tramite i profili social che lo tengono in contatto con i fan che hanno sempre fatto il tifo per lui. Dopo la scoperta della malattia, Hoy aveva deciso di rimanere riservato sulle sue condizioni di salute, ma presto la verità è venuta a galla e lui ha voluto fare chiarezza sulla situazione. Il campione olimpico ha annunciato apertamente la sua malattia con un post sui suoi canali social: “Ho un po’ di novità. L’anno scorso mi è stato diagnosticato un cancro, che è stato un enorme shock, non avendo avuto sintomi fino a quel momento. Attualmente sto ricevendo cure, inclusa la chemioterapia, che per fortuna sta andando molto bene. Vorrei estendere la mia sincera gratitudine a tutti i professionisti medici per il loro straordinario aiuto e cura”. Il ciclista ha poi usato queste parole per comunicare al mondo il suo stato d’animo: “Speravo di tenere tutto privato ma la situazione è scivolata di mano. Sto bene, vivo la mia vita normalmente e spero di continuare a farlo nella massima privacy”.

Leggi anche: Sanremo 2025, chi sarà la prossima conduttrice al posto di Amadeus: l’annuncio di Fiorello

Il campione resta positivo

La preoccupazione per Chris Hoy è tanta, ma nel suo post le sue parole sembrano voler rassicurare i fan. Dopo essersi rammaricato per il fatto di non essere riuscito a tenere privata la sua situazione, il ciclista inglese si è mostrato fiducioso per quanto riguarda l’esito dei trattamenti per curare il tumore: “Sono sotto chemioterapia, ma resto ottimista per tutto”. Per quanto difficile sia affrontare la malattia, Hoy si è voluto mostrare stoico e con un approccio positivo nell’avversità: “Sono circondato dall’amore di cui sono veramente grato. Attualmente mi sento bene: continuo a lavorare, ad andare in bicicletta e a vivere la mia vita normalmente”. A dargli sostegno ci sono la moglie Sarra e i figli Callum di nove anni e Chloe di sei anni. Hoy ha anche colto l’occasione per inviare ad altri malati di cancro un messaggio di sostegno nella loro battaglia scrivendo: “Il mio cuore va a tutti gli altri che stanno attraversando sfide simili in questo momento”. Insomma, Chris Hoy un campione nello sport e nella vita e fortunatamente può contare su un grande supporto dalla famiglia e dai suoi fan affezionatissimi.