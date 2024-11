La Lazio sogna: vittoria con il Bologna, secondo posto e settima vittoria consecutiva

Una Lazio sempre più lanciata verso le parti alte della classifica ha affrontato il Bologna in una gara importante per entrambe le squadre. Per i romani, c’era la possibilità di agganciare il gruppo di testa di questo campionato formidabile, in cui tante squadre sono racchiuse in pochi punti, Ma anche i rossoblù, che stanno disputando un discreto campionato, avevano la possibilità di raggiungere o superare il Milan.

Nel primo tempo, molto combattuto, a latitare sono le emozioni. Poche occasioni concrete da entrambe le parti, con i biancocelesti che sono partiti meglio, rendendosi pericolosi con Vecino e Castellanos. I rossoblù hanno risposto con tiri fuori misura di Orsolini e Castro, senza impensierire particolarmente il portiere laziale.

L’episodio chiave è avvenuto al 35′, quando Pobega, già ammonito, ha commesso un fallo ingenuo su Guendouzi ed è stato espulso, lasciando il Bologna in inferiorità numerica. I rossoblù, ben messi in campo, sono comunque riusciti a difendersi bene e a chiudere la prima frazione sullo 0-0.

Il secondo tempo ha registrato l’ovvia pressione della Lazio, con i felsinei molto abili a difendersi con ordine. Italiano è corso ai ripari e, vista l’inferiorità numerica, ha sostituito Orsolini con Urbanski e Karlsson con Moro. Baroni invece manda in campo Dia e Isaksen per Vecino e Pedro, con il chiaro intento di dare peso all’attacco.

Lazio, battuto il Bologna e secondo posto in classifica

La Lazio intensifica il suo pressing e al 65′ segna con Dia, ma la rete è annullata per fuorigioco. Passano solo due minuti, e stavolta il gol è buono: su un corner, dopo la deviazione di un difensore rossoblù, è il francese Samuel Gigot a gettarsi sulla palla e a spingerla di testa in rete. Vantaggio e superiorità numerica, la condizione ideale per gli uomini di Baroni.

Il Bologna perde un po’ di lucidità e, tre minuti più tardi, con un’azione in velocità la Lazio raddoppia con un bel diagonale di Zaccagni, penetrato in area da sinistra. Dopo il 2-0, con il Bologna in 10, la partita non aveva più molto da dire e i biancocelesti l’hanno condotta senza difficoltà. E nel recupero arriva anche il 3-0 di Bashiru. Settima vittoria consecutiva per Baroni fra campionato e coppa, e i tifosi laziali possono sognare.

