Roma, strada in salita per Ranieri: al Napoli basta un lampo di Lukaku per i tre punti

Napoli-Roma 1-0, agli azzurri basta un lampo di Lukaku: giallorossi compatti ma poco lucidi in avanti, strada in salita per Ranieri. Il primo tempo ha visto un Napoli più propositivo, in particolare con una serie di occasioni di Di Lorenzo e McTominay che hanno minacciato la difesa della Roma. Tuttavia, la Roma è riuscita a mantenere la compattezza difensiva e ha chiuso la prima frazione sullo 0-0. Nonostante alcune possibilità per entrambe le squadre, nessuno è riuscito a trovare la rete, anche grazie a un’ottima risposta del portiere Svilar su un tentativo di Kvaratskhelia.

All’inizio del secondo tempo, Ranieri ha optato per cambi strategici, sostituendo El Shaarawy con Hummels e modificando l’assetto difensivo. Purtroppo, questa mossa non ha impedito al Napoli di sbloccare il risultato, con Lukaku che ha trovato la rete su assist di Di Lorenzo, sfruttando un errore di posizionamento di Angelino e la marcatura non perfetta di Hummels.

La Roma ha mostrato segnali di ripresa e ha creato alcune buone opportunità, tra cui una traversa colpita da Dovbyk su punizione di Angelino. Tuttavia, nonostante la pressione, la squadra giallorossa non è riuscita a trovare il pareggio. Dybala è stato inserito nei minuti finali per dare maggior dinamismo all’attacco, ma il Napoli ha difeso con efficacia, mantenendo il risultato di 1-0 fino al termine della partita.

Questa vittoria consente al Napoli di riprendere il primato in campionato, mentre la Roma, pur mostrando spunti positivi e maggiore organizzazione, ha ancora margini di miglioramento sotto la guida di Ranieri.

