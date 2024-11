Fiorentina sette bellezze: la Viola vince anche a Como e vola in vetta alla classifica

Como-Fiorentina 0-2, settima vittoria consecutiva per la Viola di Palladino che vola in vetta alla classifica di Serie A. La partita al Sinigaglia è stata caratterizzata da un avvio strategico e ordinato, con entrambe le squadre impegnate nel controllo del possesso e nella costruzione di gioco, senza fretta.

Il Como ha provato a essere incisivo al 18′ con Cutrone, che ha calciato centralmente, ma è stata la Fiorentina a concretizzare la prima vera occasione: al 19′, grazie a una sponda di Beltran, Adli ha segnato con un destro potente che ha sorpreso Audero, portando i toscani in vantaggio. Nonostante gli sforzi del Como per reagire e creare occasioni, è stata la Fiorentina ad avvicinarsi al raddoppio, con Kean che non è riuscito a concludere efficacemente sotto porta. Il primo tempo si è concluso con la squadra ospite in vantaggio.

Nel secondo tempo, Fabregas ha cercato di dare una scossa ai suoi, inserendo Iovine e passando a una difesa a tre per avere maggiore flessibilità offensiva. Il Como ha sfiorato il pareggio, ma De Gea ha neutralizzato i tentativi di Goldaniga e Barba. Anche Palladino ha riorganizzato la Fiorentina, adottando un 3-4-2-1, e la squadra ha subito trovato il raddoppio: al 68′, Adli ha lanciato Sottil, che ha servito Kean per il facile tocco del 2-0.

Il Como ha continuato a cercare il gol, ma senza successo, e ha subito un’ulteriore penalità quando Dossena è stato espulso per una sbracciata su Adli. La Fiorentina ha così portato a casa la settima vittoria consecutiva, raggiungendo la vetta della classifica.

