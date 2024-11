Dea implacabile a Parma: la squadra di Gasperini vince e vola in testa alla serie A

Parma-Atalanta 1-3, troppa Dea per i ducali: la squadra di Gasperini vola in testa alla serie A in coabitazione con l’Inter. L’Atalanta ha ottenuto una vittoria netta contro il Parma con un primo tempo dominato da intensità e cinismo in attacco. Già al quarto minuto, Bellanova ha creato un’occasione d’oro per Retegui con un cross preciso da destra, che il centravanti ha insaccato di testa alle spalle del portiere Suzuki. Poco dopo, al minuto 8, un’azione in area ha permesso a Pasalic di servire Lookman, che ha segnato con un tiro potente, ma la rete è stata annullata per fuorigioco dal VAR.

Nonostante un tentativo di reazione, il Parma ha faticato a superare il pressing atalantino. Al 39′, la Dea ha raddoppiato: Ruggeri ha servito Ederson con un cross basso e preciso, e il brasiliano ha segnato facilmente, portando l’Atalanta sul 2-0. Nella ripresa, il Parma è tornato in campo con rinnovata energia. Al 53′, Cancellieri ha accorciato le distanze con un potente sinistro, battendo Carnesecchi. L’allenatore Pecchia ha inserito Mihaila, Haj, Hainaut e Almqvist per cercare il pareggio, ma l’Atalanta ha colpito di nuovo in contropiede. Al 75’, Cuadrado ha messo un cross perfetto per Lookman, che ha segnato il gol del 3-1.

La gara ha visto anche il rientro di Scalvini, assente dalla scorsa stagione per un infortunio al ginocchio, che ha aggiunto solidità alla difesa della Dea negli ultimi minuti. L’Atalanta, con questo successo, conferma la propria crescita, mentre il Parma dovrà migliorare la gestione della fase difensiva per affrontare meglio avversari di alto livello.

