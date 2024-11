Genoa-Cagliari 2-2, esordio amaro per Vieira sulla panchina rossoblù: il Cagliari la riprende al “Ferraris” a 2 minuti dal termine. O forse un punto per uno non fa male a nessuno. Deve essere stato questo il pensiero passato nelle menti dei giocatori e dei tifosi di Genoa e Cagliari a seguito del lunch match tra le due squadre, da poco terminato sul risultato di 2-2. Il punto conquistato permette alle due compagini di avanzare entrambe a quota 11 punti in classifica, a più due sulla zona retrocessione, il cui ultimo gradino è adesso occupato dal Lecce a 9. (in aggiornamento)