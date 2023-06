Vincenzo Italiano, abbandonata la pista Napoli, dovrebbe rimanere alla Fiorentina. Chiesto un esterno, Berardi e Lukebakio i nomi

Tra le squadre più attive sul mercato in questo mese di giugno c’è la Fiorentina. I risultati positivi di Vincenzo Italiano e le due finali raggiunte (poi perse) hanno convinto la proprietà ad investire sulla squadra. Uno dei punti deboli dell’ultima stagione era stato la rosa corta, in particolar modo la mancanza di alternative sulle corsie esterne dell’attacco viola. Sarà proprio quello il ruolo in cui avverranno gli investimenti.

Si riparte da Italiano

La conferma di Vincenzo Italiano sarà il punto di partenza della programmazione. Lo spauracchio Napoli sembra oramai lontano, visto l’approdo di Rudi Garcia sulla panchina partenopea. Per il tecnico viola ci sono ancora le sirene della Premier League, ma nei prossimi giorni ci dovrebbe essere l’incontro decisivo con Rocco Commisso per definire il futuro e programmare il mercato. Le critiche dei tifosi per lo scorso mercato potrebbero spingere il presidente americano ad aprire il portafogli per puntare magari ad una nuova qualificazione in Europa. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

REGGIO EMILIA, ITALY – JUNE 02: Domenico Berardi of US Sassuolo in action during the Serie A match between US Sassuolo and ACF Fiorentina at Mapei Stadium – Citta’ del Tricolore on June 02, 2023 in Reggio Emilia, Italy. (Photo by Alessandro Sabattini/Getty Images)

La priorità è l’acquisto di un esterno d’attacco. Jack Bonaventura, per quanto duttile tatticamente, non riesce più a garantire continuità di rendimento, mentre Gonzalez e Ikone devono ancora fare il salto di qualità. Da qui la necessità di alzare l’asticella sondando sia il mercato italiano che quello estero. Il primo nome sulla lista è quello di Domenico Berardi, bandiera del Sassuolo che difficilmente accetterà un trasferimento che non sia in una big. Inoltre gli emiliani non vogliono scendere sotto i 25-30 milioni di euro, cifra fuori portata per la Viola.

Il Villarreal è l’ago della bilancia

Più facile arrivare a Dodi Lukebakio perché l’Hertha Berlino è appena retrocesso e ha bisogno di liquidità. Il giocatore, che non vorrebbe scendere di categoria, ha sfoderato una stagione di primo livello condita da 11 reti e 4 assist. Sull’esterno belga ci sono anche l’Inter e il Villarreal, con gli spagnoli nettamente in vantaggio sulla concorrenza. Nel gioco del mercato sarà decisiva anche la strategia del Sottomarino Giallo, pressato dal Milan per i due gioielli Jackson e Chukwueze che quasi sicuramente lasceranno la Spagna in questa finestra di mercato estivo.