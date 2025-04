La Fiorentina si aggiudica il derby toscano con l’Empoli e continua a sognare l’Europa

Sotto un sole quasi estivo, la Fiorentina conquista il derby toscano contro l’Empoli con una vittoria per 2-1. Il match al Franchi si apre con un minuto di silenzio per Papa Francesco, quindi partono forte gli azzurri, ma al primo errore vengono puniti: al 7′ minuto Adli porta avanti i viola su assist di Gudmundsson.

L’Empoli non si arrende e continua a spingere, ma subisce il raddoppio a metà frazione: Mandragora realizza un vero capolavoro, una rovesciata spettacolare che colpisce i legni prima di insaccarsi alle spalle di Vasquez, firmando il 2-0.

Poco prima dell’intervallo, Fazzini va in gol di testa su cross di Solbakken, ma la rete viene annullata: la palla aveva infatti oltrepassato la linea di fondo. La prima frazione si chiude con la Fiorentina saldamente in vantaggio.

Fazzini accorcia le distanze, ma non basta

Nella ripresa, Palladino conferma gli stessi undici, mentre D’Aversa prova a rendere più incisivo l’attacco inserendo Colombo.

La pressione dell’Empoli viene premiata al 57′ minuto: Fazzini si coordina bene su un cross e con una girata al volo accorcia le distanze, riaprendo il match sul 2-1.

La Fiorentina, accusato il colpo, torna ad attaccare e sfiora il terzo gol in almeno due occasioni, la più pericolosa con un tiro volante dell’islandese Gudmundsson, respinto miracolosamente da Vasquez.

Finale di sofferenza per la Fiorentina

Col passare dei minuti e il risultato ancora in bilico, cresce la tensione in campo e sulle panchine, con alcuni episodi di nervosismo.

L’Empoli, spinto dalla possibilità del pareggio, costringe la Fiorentina a una resistenza finale molto intensa.

Nei sei minuti di recupero concessi dall’arbitro Rapuano, gli ospiti creano l’ultima occasione con Kovalenko, il cui tiro però è troppo centrale e viene neutralizzato da De Gea.

Al triplice fischio è festa viola: la Fiorentina vince il derby per 2-1 e mantiene vivo il sogno europeo.

Leggi anche: