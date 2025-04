Home | Il Como batte anche il Genoa e mette in tasca la salvezza: al “Sinigaglia” decide Strefezza

Como-Genoa 1-0, i lariani superano di misura i rossoblu con il gol di Strefezza e al “Sinigaglia” è festa grande per la salvezza conquistata. Il Como di Cesc Fabregas continua a volare: nella 34ª giornata di Serie A i lombardi superano di misura il Genoa grazie a una rete di Gabriel Strefezza. Una partita divertente e avvincente, giocata senza pressioni da entrambe le squadre, forti di una classifica rassicurante. Con questo successo, il Como sale a 42 punti, conquista la salvezza matematica e si piazza momentaneamente all’undicesimo posto, a -1 dal Torino. Secondo ko consecutivo, invece, per la formazione di Patrick Vieira, ferma a 39 punti in tredicesima posizione.

Il primo tempo: tante occasioni e un palo per il Genoa

La prima frazione di gioco è stata tra le più vivaci della stagione, registrando uno dei dati xG (expected goals) più alti dell’anno. Dopo appena 4 minuti, il Genoa va vicino al vantaggio con Kassa, che da pochi passi non riesce a finalizzare un cross perfetto di Norton-Cuffy.

La risposta del Como arriva intorno al 14′, con un’azione manovrata da Nico Paz e Ikoné, il cui sinistro viene deviato provvidenzialmente da Masini. Al 28′ il Genoa sfiora nuovamente il gol: il giovane Ahnor (classe 2008) sfrutta un pasticcio difensivo tra Vojvoda e Butez, ma il suo tiro da posizione defilata colpisce il palo.

COMO, ITALY – APRIL 27: Gabriel Strefezza of Como 1907 celebrates his first goal during the Serie A match between Como and Genoa at Stadio G. Sinigaglia on April 27, 2025 in Como, Italy. (Photo by Pier Marco Tacca/Getty Images)

Il secondo tempo: Strefezza firma il successo

Nella ripresa, il Como sblocca la partita dopo un’ora di gioco. A segnare è Gabriel Strefezza, al suo quarto gol stagionale, bravo a finalizzare un perfetto contropiede orchestrato da Cutrone, che lo serve con un filtrante preciso. L’italo-brasiliano si presenta a tu per tu con Leali e non sbaglia.

Toccante l’esultanza di Strefezza, che dedica il gol a Graziano Fiorita, storico fisioterapista del Lecce scomparso due giorni fa.

Nell’ultima mezz’ora, i padroni di casa gestiscono con intelligenza il vantaggio fino al triplice fischio dell’arbitro Arena, che ha esordito oggi in Serie A.

