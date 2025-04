Uno squillo immediato di Christian Pulisic e il graffio finale di Gimenez bastano al Milan per espugnare lo stadio Penzo e portare a casa tre punti preziosi. I rossoneri danno così continuità alla super-prestazione del derby di Coppa Italia, pur contro un Venezia combattivo e determinato.

Con questo successo il Diavolo sale a 54 punti, restando a cinque lunghezze dal sesto posto, mentre i lagunari rimangono terzultimi, in attesa dei risultati delle dirette rivali.

Il Milan trova il vantaggio nei primi minuti

Problemi per Jovic nel riscaldamento, costretto a lasciare spazio ad Abraham in attacco. Il Milan parte forte e crea subito un’occasione con Leao, murato da Busio. Al 5′ minuto, errore di Candé in uscita, Fofana serve Pulisic che non sbaglia davanti a Radu: rossoneri subito avanti.

Il Venezia cerca di rispondere con una conclusione dalla distanza di Nicolussi Caviglia, ma senza esito. I rossoneri controllano il possesso, ma i padroni di casa non rinunciano a ripartire.

Venezia pericoloso ma impreciso

Al 22′ il Venezia sfiora il pari: Condé recupera palla, avvia l’azione che libera Yeboah, bravo a servire Zerbin, il cui tiro sfiora il palo. Poco dopo, è ancora Yeboah a mancare una grande occasione.

Il Milan prova a reagire con Theo Hernandez, ma il suo tiro è impreciso. Al 32′ nuova chance per i veneti: botta di Nicolussi Caviglia che scheggia il palo. Altra grande azione per i lagunari, con gol annullato a Yeboah per fuorigioco. Nel finale del primo tempo viene annullata anche una rete a Pulisic, sempre per offside.

VENICE, ITALY – APRIL 27: Santiago Gimenez of Milan celebrates his goal during the Serie A match between Venezia and Milan at Stadio Pier Luigi Penzo on April 27, 2025 in Venice, Italy. (Photo by Image Photo Agency/Getty Images)

Il Milan soffre ma resiste

Nella ripresa, il Venezia continua a spingere: occasione per Nicolussi Caviglia, destro al volo che sfiora il bersaglio. Al 63′ tentativo di Abraham da fuori area, ma senza precisione.

Il match sembra abbassare il ritmo, ma Di Francesco cambia modulo e inserisce forze fresche come Oristanio. Conceicao risponde con Gimenez, che si rende subito pericoloso su assist di Loftus-Cheek.

Gimenez chiude i conti

Nel finale, il Milan non riesce a chiudere la partita nonostante gli spazi concessi. Loftus-Cheek spreca una buona occasione, mentre Zerbin per il Venezia manca clamorosamente il pari.

Allo scadere, il colpo decisivo: lancio lungo per Gimenez, che con un elegante pallonetto supera Radu e sigilla il 2-0 per il Milan.

