“L’Isola dei famosi”, chi sarà il prossimo ad abbandonare – Durante la quinta puntata de L’Isola dei Famosi sono finiti in nomination Sonny Olumati, Rosanna Lodi, Joe Bastianich, Alvina Vereconi Scortecci, Pietro Fanelli e Daniele Radini Tedeschi. Lo scorso venerdì però Fanelli ha deciso di abbandonare l’Honduras e a causa del ritiro del giovane poeta la produzione del reality di Canale 5 ha chiuso e poi riaperto il televoto. (continua a leggere dopo le foto)

Pietro Fanelli durante un confessionale ha commentato così la sua decisione di lasciare «L’Isola dei famosi»: “Chiedo scusa a tutti per quello che ho detto. Mi dispiace se ho ferito qualcuno, vi auguro l’esperienza più bella del mondo. Vi saluto perché io vivo questa esperienza secondo la mia interiorità. Ho sentito che il mio percorso in questo gioco è giunto al termine. Ho deciso di porgere le ultime parole ai compagni. Sono contento di averci a che fare adesso per un ultimo saluto”. E la produzione ha confermato l’addio con un comunicato ufficiale, facendo sapere: “I voti pervenuti nella sessione annullata non sono considerati validi. Gli utenti che hanno votato attraverso sms verranno rimborsati. Il televoto verrà chiuso durante la puntata di lunedì 29”. (continua a leggere dopo le foto)

Dopo Pietro Fanelli, chi sarà il naufrago a lasciare Cayo Cochinos? Secondo i sondaggi dei vari siti, forum e account social dedicati a L’Isola dei Famosi, i preferiti del pubblico sono Joe Bastianich e Khady Gueye, mentre i meno votati sono Sonny Olumati e Rosanna Lodi. Potrebbe essere quindi uno dei due nuovi arrivati a dover abbandonare il reality.

