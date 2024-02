Kate Middleton, la notizia choc sulla sua salute: indiscrezione da brividi

Spunta una nuova scioccante indiscrezione sui problemi di salute di Kate Middleton. La principessa del Galles è ricoverata in ospedale da due settimane per un intervento di chirurgia addominale programmato. Tra qualche giorno tornerà a casa, dove trascorrerà un periodo di recupero di tre mesi prima di ricominciare a prendere impegni lavorativi. Un lasso di tempo molto lungo che ha preoccupato i sudditi britannici e non solo. Cos’ha realmente Kate? (Continua dopo le foto)

Kate Middleton, spunta l’ipotesi dell’anoressia: l’indiscrezione

Il sito di gossip americano In Touch Weekly ha raccolto tutte le ipotesi che sono circolate in questo ultimo periodo a proposito della salute della reale inglese. Inizialmente si era parlato di isterectomia, ipotesi mai confermata. Ultimamente però sembra che una delle possibilità è che il ricovero sia legato a disordini alimentari. Una supposizione che fa innervosire il principe William, che ha già avuto a che fare con i disturbi alimentare della madre Lady Diana. Le fonti ufficiali non hanno dato alcuna informazione, tranne che Kate non è in pericolo di vita. Una amica stretta di Camilla però avrebbe dato un indizio che potrebbe confermare l’ipotesi dell’anoressia. (Continua dopo le foto)

Cosa ha rivelato l’esperta

Angela Levin, biografa e amica intima di Camilla, durante un’intervistata a GB News, ha chiaramente associato Kate a Diana attraverso i patimenti che affliggono William chiamato prima ad occuparsi della fragilità mentale della madre e oggi, allo stesso modo, di sua moglie Kate. Che Angela intenda proprio che Kate soffra di disturbi alimentari? Inoltre c’è un altro aspetto della vita di Kate che potrebbe aver aggravato la sua posizione. (Continua dopo le foto)

Il presunto tradimento di William

In realtà, l’ipotesi che Kate possa soffrire di disturbi alimentari non è nuova. La principessa del Galles è stata molto criticata per l’eccessiva magrezza soprattutto dopo il 2019. Proprio quell’anno, iniziarono a circolare i rumors sulla presunta relazione tra William e Rose Hanbury, marchesa di Cholmondeley e moglie di un nobile di 20 anni più vecchio. marchesa di Cholmondeley e moglie di un nobile di 20 anni più vecchio. Il gossip era spuntato fuori di nuovo proprio a ridosso dell’incoronazione di Carlo III: Rose era inserita nella lista degli ospiti per il grande evento.