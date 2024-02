Ilaria Salis, chi è davvero il papà Roberto

Il nome di Ilaria Salis è rimbalzato agli onori delle cronache in questi giorni perchè la donna è detenuta in Ungheria perché accusata di gravi reati e viene descritta dai media come un’attivista di estrema sinistra. Il padre, Roberto, anche lui sembra molto interessato alla politica, a giudicare dalle sue pagine social. (Continua…)

Chi è Ilaria Salis

Ilaria Salis è una cittadina italiana detenuta da circa un anno in Ungheria. Ha 39 anni ed è una maestra delle elementari. È originaria di Monza e viene descritta dal padre come “una convinta antifascista e una convinta comunista”. Nel febbraio 2023, Ilaria Salis è a Budapest, per protestare contro il Giorno dell’Onore, Tag der Ehre, manifestazione in cui neonazisti di tutto il mondo si riuniscono per celebrare il battaglione nazista che nel 1945 tentò di impedire l’accerchiamento dell’Armata Rossa. Ilaria, come racconta il padre, è stata “arrestata in taxi insieme a un cittadino e a una cittadina tedeschi” e da lì sarebbe iniziato l’incubo. (Continua…)

Di cosa è accusata

Le accuse formulate nei confronti di Ilaria Salis “sono quelle di aver partecipato a due aggressioni che si sono verificate il 10 febbraio 2023 nella capitale ungherese”, come spiegato da uno degli avvocati della famiglia Salis, che poi aggiunge: “Le due aggressioni hanno causato delle lesioni giudicate guaribili in un caso in otto giorni e nell’altro in cinque”. Ilaria ovviamente si professa da sempre estranea ai fatti ed ha rifiutato quello che in Italia potrebbe essere definito come un patteggiamento a 11 anni. (Continua…)

Ilaria Salis padre: chi è

In merito al padre, Roberto Salis, non abbiamo notizie certe visto che non si tratta di un personaggio “pubblico”, ma andando a spulciare i vecchi post pubblicati su X scopriamo che anche lui è molto interessato alla politica. Sul noto social network, infatti, il signor Salis commenta un video di Giuseppe Conte che attacca Giorgia Meloni e Matteo Salvini per l’appoggio dato a Bruxelles all’Ungheria. In seguito, però, si schiera dalla parte della Meloni, scrivendo: “Coerenza, visione strategica, carisma, carriera politica internazionale: Meloni è nettamente superiore a Letta. Speranza su questi temi non pervenuto”. Il 19 aprile 2023, invece, difende il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida.