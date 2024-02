Tesla precipita in acqua, poi accade l’impensabile: nessuno riusciva a crederci

La spiacevole vicenda è capitata lo scorso giovedì, 1° febbraio 2024. Due uomini sono finiti con l’auto in mare. Un momento sicuramente drammatico per i due automobilisti che si sono ritrovati immersi nelle acque gelate. Poi è accaduto l’inverosimile. I due uomini sono stati eroicamente salvati. Com’è successo? (Continua dopo le foto)

Oslo, una Tesla finisce in mare: passeggeri salvati da una sauna galleggiante

A finire con la macchina in acqua due automobilisti di Oslo, in Norvegia. I due sono precipitati con la Tesla in un fiordo. A salvarli, una sauna galleggiante, che avrebbe evitato ai due di sprofondare. A documentare l’accaduto, un video realizzato da alcuni testimoni, in cui si vedono i due automobilisti sul tetto dell’auto in attesa dei soccorsi. Il proprietario dell’auto ha raccontato di aver pensato che l’auto fosse in modalità parcheggio quando ha premuto il pedale dell’acceleratore. Gesto che gli è costato un viaggio dritto nell’acqua gelata di Oslo. Come si sono salvati i due passeggeri della Tesla? (Continua dopo le foto)

Due automobilisti salvati da una sauna galleggiante

Dopo essere caduti in acqua, i due sono saliti sul tettuccio del mezzo. Fortunatamente, una sauna galleggiante si trovava poco distante da loro e l’autista ha subito guidato in direzione dei due malcapitati. “Uno degli ospiti è venuto correndo e mi ha detto che un’auto era finita in acqua. Ho accelerato a tutta velocità in direzione della gente. Con l’aiuto di due ospiti, li abbiamo tirati su. Hanno potuto riscaldarsi nella sauna, ha detto al quotidiano norvegese VG Nicholay Nordahl, il proprietario della sauna galleggiante.