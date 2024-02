Home | Kate Middleton, svelato il motivo per cui non ha voluto vedere i figli in ospedale

Kate Middleton è tornata a casa ormai da qualche giorno, dopo aver passato 13 notti in ospedale a Londra per un’operazione all’addome. Il suo rientro all’Adelaide Cottage è stato fonte di grande gioia soprattutto per i principini George, Charlotte e Louis che per accogliere la mamma hanno organizzato qualcosa di veramente speciale in modo da farle sentire tutto il loro amore. I tre bimbi, infatti, non hanno mai fatto visita alla madre in ospedale e per questo motivo erano ben oltre 13 giorni che non la vedevano. In queste ore è stato svelato il motivo di tale scelta. (Continua a leggere dopo la foto)

Kate Middleton, consapevole delle preoccupazioni che una visita ospedaliera avrebbe potuto suscitare nei giovani principi, ha optato per mantenere i bambini a distanza, una decisione supportata da fonti vicine alla famiglia reale. Secondo quanto riportato dalla biografa Ingrid Seward a People, la principessa Kate avrebbe espresso il desiderio che i suoi figli non si preoccupassero più del necessario, una scelta che riflette la sua costante attenzione verso il benessere emotivo dei suoi bambini. Nonostante l’assenza fisica, la comunicazione tra madre e figli non si è mai interrotta, grazie all’uso di tecnologie come FaceTime, che hanno permesso a Kate di rimanere in contatto con George, Charlotte e Louis, offrendo loro conforto e rassicurazione durante questo periodo difficile. Kensington Palace, in una nota ufficiale, ha rassicurato il pubblico sullo stato di salute della Duchessa, confermando che sta facendo buoni progressi e sottolineando la gratitudine di Kate e del principe William verso il team medico che l’ha assistita, con un ringraziamento speciale al personale infermieristico. (Continua a leggere dopo la foto)

L’arrivo a casa della Principessa

Dopo aver lasciato la London Clinic, dalla quale poche ore dopo è stato dimesso anche re Carlo a sua volta ricoverato per un intervento alla prostata, Kate Middleton ha raggiunto l’Adelaide Cottage dove risiede con il marito William e i tre figli George, Charlotte e Louis. Per accogliere la mamma che non vedevano da quasi due settimane i bambini, di certo con la complicità del papà, “le hanno preparato qualche cartolina di auguri di pronta guarigione e qualcuno dei suoi snack preferiti”, ha rivelato una fonte all’US Weekly. Un modo dolcissimo per farle sentire tutto il loro amore e tutta la gioia di averla finalmente accanto.