Kate Middleton, la notizia dall’ospedale è appena arrivata

Kate Middleton è stata ricoverata presso la London Clinic il 16 gennaio scorso, dove è stata sottoposta ad un’operazione all’addome. Sono ancora sconosciute le cause che hanno portato la principessa del Galles all’intervento, ma fonti vicine alla famiglia reale hanno fatto sapere che presto la verità verrà fuori. Ora una nuova notizia arriva dall’ospedale. Ecco cosa è appena successo.

Kate e Re Carlo ricoverati

La principessa Catherine, come lei vuole farsi chiamare, è stata ricoverata 13 giorni fa ed ha subito un’operazione all’addome. L’operazione è andata bene, ma la convalescenza sarà lunga. Infatti Kate ha annullato tutti i suoi impegni fino a dopo Pasqua. Anche William, per stare vicina alla moglie e i figli. Nella stessa clinica dove è stata operata la principessa, si trova anche Re Carlo, sottoposto ad un’intervento di routine lo scorso finesettimana. (continua dopo la foto)

La notizia dall’ospedale è appena arrivata

Dopo 13 notti alla London Clinic, questa mattina Kate Middleton ha firmato per essere dimessa. Il delicato intervento chirurgico, però, richiederà circa tre mesi di convalescenza e riposo assoluto, per questo motivo Kate ha annullato tutti i suoi impegni fino a dopo le feste pasquali. Alcune fonti hanno rivelato che il Principe di Galles tornerà al lavoro “una volta che le cure e il recupero della Principessa di Galles saranno sistemati“

“Il recupero della principessa procede bene– scrive Kensington Palace in un breve ma rassicurante comunicato- le sue condizioni sono buone. La principessa ci tiene a ringraziare enormemente tutto lo staff della London Clinic, in particolare il team di infermieri che le sono sempre stati vicino in questi giorni. La famiglia del Galles continua ad essere grata per gli auguri che hanno ricevuto da tutto il mondo.”