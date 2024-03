Kate Middleton, la presunta amante di William rompe il silenzio

La Royal Family è da sempre sotto l’occhio attento degli amanti del gossip, che non vedono l’ora di scoprire qualche scheletro nei sontuosi armadi reali. Dopo l’indiscrezione sulla malattia di Kate e la foto ritoccata, torna protagonista William e la sua presunta storia extraconiugale con Lady Rose Hanbury, ex amica della moglie. I rumors dietro il presunto tradimento dell’erede al trono risalgono già al 2019, interrotti, poi dal silenzio. Tuttavia, oggi, in un momento così difficile, tornano in auge. Lady Hanbury, ha quindi deciso di rompere il silenzio e dire la sua. Ecco cosa riportano alcuni tabloid inglesi.

Chi è Lady Rose Hanbury

Rose Hanbury è un ex modella e consulente politica, classe1984, sposata con David Cholmondeley, settimo marchese di Cholmondeley, di 24 anni più grande di lei. È legata ai regnanti da una storia familiare: la sua nonna, Lady Elizabeth Lambart, fu damigella d’onore al matrimonio tra la Regina Elisabetta e il principe Filippo, nel 1947. Le due sarebbero state in contatto, da buone amiche, fino al 2016, anno in cui Lady Elizabeth è venuta a mancare. Dall’unione con il marito sono nati due gemelli e una bambina, cresciuti insieme ai figli della coppia reale. Vivono a Houghton Hall, una tenuta nel Norfolk che si trova vicino ad Anmer Hall. (continua dopo la foto)

Tra Lady Hanbury e Kate non corre buon sangue, dopo che le due, da care amiche che erano, si sono allontanate dopo le presunte voci di tradimento di William. Le due avrebbero avuto uno screzio, in seguito al quale la princippessa del Galles avrebbe chiesto a suo marito di allontanare Rose Hanbury e di non considerarla più come una delle sue più strette confidenti. trova conferma di questo astio l’anno scorso quando, secondo i pettegolezzi a Corte, Camilla ha invitato la Hanbury all’incoronazione di Re Carlo III. Comportamento che avrebbe fatto storcere il naso alla Middleton al punto da non inchinarsi davanti alla nuova Regina. (scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva)