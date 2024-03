Kate Middleton, cos’è l’ileostomia: l’operazione a cui si sarebbe sottoposta

Sembra svelato il mistero dietro l’operazione chirurgica a cui si è sottoposta Kate Middleton a gennaio. La principessa del Galles potrebbe aver subito un’ileostomia. A lanciare l’indiscrezione è stata una famosa blogger americana e confermata anche da un altro profilo autorevole incentrato sui reali inglesi, l’ avvocato americano Jane Barr. Ma cos’è l’ileostomia?

Leggi anche: “Ho visto Kate, vi svelo come sta”: prima apparizione in pubblico della principessa Kate Middleton

Leggi anche: Mondo della musica in lutto, addio per sempre a una leggenda del rock

Cos’è l’ileostomia: l’operazione a cui si sarebbe sottoposta Kate Middleton

L’operazione chirurgica consiste nella deviazione dell’ileo (una porzione di intestino tenue), da cui prende il nome l’intervento. Dunque la parte finale dell’intestino tenue devia verso un’apertura praticata sull’addome per permettere la fuoriuscita delle feci in un sacchetto esterno: si esegue quando una malattia o altre condizioni di salute impediscono all’intestino crasso (colon) di smaltire correttamente i rifiuti digestivi, come l’asportazione di un tumore o di polipi intestinali, oppure per la presenza di ulcere o un’occlusione intestinale. (scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva)