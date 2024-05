Kate Middleton, il principe William teme il peggio: cosa succede

Le condizioni di salute di Kate Middleton continuano a preoccupare i sudditi, e non solo. Adesso anche il marito, il principe William, teme per il peggio. Non si conoscono ancora i tempi di recupero della principessa, che da quando è stata operata non è più uscita in pubblico. (Continua…)

Kate Middleton malata di cancro

Lo scorso 17 gennaio, Kate Middleton si è sottoposta ad un intervento all’addome. In seguito all’operazione ha scoperto di avere un cancro ed ha subito iniziato il ciclo di cure. Da allora non è mai più uscita in pubblico, se non in alcuni scatti “rubati” dai paparazzi. Le sue condizioni di salute preoccupano i sudditi. Adesso, però, anche il marito teme per il peggio. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)