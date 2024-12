Karim Benzema vuole ritirarsi dal calcio giocato, ma ha un piano per il futuro con il Real Madrid

La carriera da calciatore di Karim Benzema, attuale attaccante dell’Al Ittihad, potrebbe concludersi prima del previsto. Secondo quanto riportato dal portale spagnolo Relevo, il fuoriclasse francese, 36 anni, sarebbe pronto a lasciare il calcio professionistico già nel 2025, un anno prima della naturale scadenza del suo contratto con il club saudita, fissata al 2026.

🚨 BREAKING: Karim Benzema is considering RETIRING this summer. @relevo pic.twitter.com/bp9eQUOtdh — Madrid Xtra (@MadridXtra) December 16, 2024

Le motivazioni dietro la scelta del ritiro

Nonostante il buon momento di forma e il rendimento individuale eccellente – con 10 gol in stagione, che lo rendono il secondo miglior marcatore della Saudi Pro League dietro ad Aleksandar Mitrovic (12 reti) – Benzema sembrerebbe intenzionato a chiudere con il calcio giocato. La decisione non deriverebbe da ragioni fisiche, bensì da un mix di stanchezza per la routine quotidiana e delusione per i risultati del club nella scorsa stagione, quando la guida tecnica era affidata a Marcelo Gallardo.

Con l’arrivo di Laurent Blanc sulla panchina, l’Al Ittihad ha ritrovato competitività, piazzandosi al primo posto in campionato. Tuttavia, il club saudita potrebbe accettare la decisione del francese, considerando l’impatto economico del suo ingaggio, che ammonta a circa 100 milioni di euro all’anno.

Il futuro da ambasciatore del Real Madrid

Dopo aver vinto il Pallone d’Oro nel 2022 e costruito una carriera leggendaria con il Real Madrid, Benzema avrebbe già delineato i piani per il suo futuro. Il francese, che ha mantenuto ottimi rapporti con il presidente del club spagnolo Florentino Perez, potrebbe assumere il ruolo di ambasciatore internazionale del Real Madrid, con un focus particolare sul mondo arabo.

Il legame tra Benzema e i Blancos resta fortissimo, e questa nuova avventura rappresenterebbe una continuazione del rapporto iniziato nel 2009, quando Florentino Perez ebbe un ruolo decisivo nel portare l’attaccante, allora astro nascente del Lione, al Santiago Bernabe.

