Kane e la clausola sul contratto: il Bayern paga il bonus

Harry Kane sta battendo tanti record alla sua prima stagione in Bundesliga. L’attaccante ha infatti un bonus inserito nel contratto con il Bayern Monaco.

Un grande inizio di stagione

Harry Kane ci ha messo poco a prendersi il Bayern Monaco. Nessuno si sarebbe aspettato un inizio di stagione così convincente in un ambiente e in un campionato nuovo. Eppure l’attaccante in Bundesliga ha già messo a segno la bellezza di 17 reti in sole 11 presenze, alle quali vanno aggiunti 6 assist. Tuchel non ne può fare a meno, a tal punto da impiegarlo praticamente sempre da titolare e concedendogli il 97% dei minuti in campo sul totale. Nelle ultime 3 gare ha marcato 8 gol, tra i quali spiccano le due doppiette contro il Darmstadt e contro rivali del Borussia Dortmund. Solo tre sostituzioni dall’inizio della stagione nelle sfide contro Werder Brema, Leverkusen e Friburgo. Numeri da primo della classe che al momento lo collocano un gradino sopra persino Lewandowski, Haaland e Lautaro Martinez. In altri termini, con Hurricane in campo il Bayern ha un gol ogni 57 minuti assicurato. Molto meglio anche del polacco ora al Barcellona, che arrivò a segnare in Baviera al ‘massimo’ 16 gol nelle prime 11 giornate. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

Harry Kane si porta il pallone negli spogliatoi dopo la netta vittoria del Bayern contro il Darmstadt (Getty Images)

I dettagli del contratto con il Bayern

L’inglese, tra le altre cose, si sta mettendo in mostra anche a livello europeo, siglando 4 reti e due assist nella fase a gironi di Champions League. Secondo quanto riportato da Bild, nel contratto di Kane ci sarebbe una clausola che potrebbe aumentare l’ingaggio: si tratta di un bonus legato alla partecipazione dell’attaccante alle azioni da gol della squadra, per favorire l’inserimento dell’inglese nel collettivo bavarese. Ad oggi il bomber ha contribuito alle marcature di squadra già in 22 occasioni e per ottenere i 250mila euro aggiuntivi deve arrivare a quota 40. Un obbiettivo facilmente raggiungibile continuando a questi ritmi. La strategia del Bayern Monaco è sempre stata finalizzata a costruire un gruppo al di là dei singoli. Non stupisce dunque, che nel contratto di Kane non esista un bonus invece per la vittoria della Champions League. In caso di trionfo i proventi verranno distribuiti infatti dal club in maniera egualitaria senza prime donne da contratto. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

Kane festeggia insieme ai compagni la rete del 2-1 siglata contro il Galatasaray in Champions League (Getty Images)

La Scarpa d’Oro nel mirino

Intanto il giocatore guarda anche agli obiettivi personali, in particolar modo alla vittoria della Scarpa d’Oro. I rivali più pericolosi sono Erling Haaland e Lautaro Martinez. Tuttavia occhi puntati anche su Pellegrino e Adams, nomi meno altisonanti ma che al momento sono in cima alla classifica. In Bundesliga invece la sorpresa è Guirassy, attaccante dello Stoccarda finito nel mirino anche del Milan di Stefano Pioli.

