Kalulu si è operato: i tempi di recupero

Pierre Kalulu, il giovane difensore del Milan, dovrà stare lontano dal campo per almeno quattro mesi. Il francese, che si era infortunato nella partita contro il Napoli, si è sottoposto a un intervento chirurgico per la rottura del tendine del retto femorale sinistro. L’operazione è andata bene e il recupero è già iniziato.

Kalulu si era lesionato il tendine durante uno scatto nella sfida pareggiata dal Milan al Maradona contro il Napoli per 2-2. Il calciatore era stato costretto a uscire dal campo e sostituito da Marco Pellegrino, poi infortunatosi anche lui. Gli esami avevano evidenziato la gravità dell’infortunio, che richiedeva un intervento chirurgico. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

Pierre Kalulu in viaggio verso Roma, per Roma-Milan Serie A. (Photo by Claudio Villa/AC Milan via Getty Images)

Operazione perfettamente riuscita

Il Milan ha affidato Kalulu alle cure del professor Lasse Lempainen, uno specialista finlandese che ha già operato altri calciatori famosi, come Ibrahimovic, Pogba e Oxlade-Chamberlain. L’intervento è stato eseguito in Finlandia, alla presenza del responsabile sanitario rossonero Stefano Mazzoni. Il club ha comunicato che l’operazione è perfettamente riuscita e che i tempi di recupero sono stimati in quattro mesi. Kalulu dovrà quindi saltare gran parte della stagione e tornerà a disposizione di Pioli solo a marzo 2024. Un brutto colpo per il difensore, che stava trovando spazio e fiducia nel Milan.

Avventura al Milan tra alti e bassi

Kalulu era arrivato al Milan nell’estate del 2020, a parametro zero dal Lione. Il francese, classe 2000, può giocare sia come terzino destro che come centrale. Nella scorsa stagione aveva collezionato 34 presenze in campionato, segnando anche un gol. In questa stagione aveva giocato 5 partite, di cui 4 da titolare.