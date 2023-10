Milan, quanti infortuni: Pioli spera nel recupero di Loftus-Cheek

Il pareggio contro il Napoli è stato amaro per il Milan sia per le dinamiche con cui è arrivato, che per il bilancio degli infortunati vertiginosamente in aumento. Usciti dal campo per problemi fisici Pellegrino, Pulisic e Kalulu. Contro l’Udinese Pioli spera di recuperare Loftus-Cheek. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

Stefano Pioli riflette su come cambiare il Milan in campo (Photo by Nicolò Campo/LightRocket via Getty Images)

Il Milan è uscito con un punto dal Maradona nel posticipo della decima giornata di campionato contro il Napoli. L’iniziale doppio vantaggio rossonero è stato neutralizzato dalla rimonta azzurra. La nota più amara per Pioli però – oltre a quella del risultato – arriva dal bilancio degli infortunati.

Il match contro la formazione di Garcia ha causato altri tre infortuni. Si tratta questa volta di Pulisic, Pellegrino e Kalulu. L’ex Chelsea è uscito dal campo per una contrattura; non è niente di grave ma non è chiaro se sarà a disposizione sabato contro l’Udinese. Pellegrino è stato sostituito per una distorsione alla caviglia, mentre per Kalulu si teme una preoccupante ricaduta. Brutte notizie per il tecnico rossonero, che per infortunio stava già rinunciando a Kjaer, Sportiello e Chukwueze.

Loftus-Cheek recupera

In mezzo a questo bollettino di guerra, a Milanello si spera di recuperare Loftus-Cheek, al lavoro in questi giorni per recuperare ed essere a disposizione per il prossimo turno di campionato. Oltre al centrocampista inglese, anche Kjaer dovrebbe essere recuperato per l’anticipo di sabato.