Juventus, tra oggi e domani la decisione sull’esonero immediato di Allegri dopo la finale di Coppa Italia (VIDEO)

Dopo ciò che è successo durante e dopo la finale di Coppa Italia, s’è valutata la possibilità di un esonero immediato di Massimiliano Allegri, prima delle ultime due partite di campionato. Allegri non sarà il tecnico della Juventus il prossimo anno, ma per quanto successo mercoledì, il rischio è quello che la finale di Coppa Italia sia stata l’ultima partita alla guida dei bianconeri. (Continua dopo le foto)

Allegri rischia l’esonero immediato dopo la finale di Coppa Italia

Massimiliano Allegri ha avuto una serie di comportamenti per i quali adesso rischia l’esonero immediato. Il tecnico della Juve innanzitutto ha inveito contro l’arbitro, dopo aver gettato via giacca e cravatta, e quasi anche la camicia. Ma non solo, Allegri avrebbe anche aggredito senza motivo il direttore di Tuttosport Guido Vaciago e avrebbe sfogato la sua rabbia verso alcuni strumenti di lavoro dei fotografi. A causa di tutto ciò, la Juve sta valutando se cacciarlo già adesso, prima della fine del campionato. (Continua dopo le foto)

Anni a parlarci di stile, arbitri scuse da perdenti, ippica, squadre e allenatori vincenti, squadre e allenatori perdenti.

Poi vedi che non solo non sa perdere, non sa nemmeno vincere.

Ironicamente #Allegri è diventato un personaggio di quel circo, di cui parlava con disprezzo pic.twitter.com/yts9VQIW29 — Murray_zio (@FaiSempBurdell) May 16, 2024

Se Massimiliano Allegri venisse davvero esonerato subito, dovrebbe toccare a Paolo Montero, allenatore della Primavera, guidare la Juventus nelle ultime due partite di campionato. Secondo Tuttomercatoweb, la decisione sul futuro di Allegri arriverà tra oggi e domani.