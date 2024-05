La finale di Coppa Italia tra Juventus e Atalanta ha lasciato non poche polemiche. Il protagonista in assoluto, oltre a Dusan Vlahovic, autore del gol vittoria, è stato senza ombra di dubbio Massimiliano Allegri. Il tecnico bianconero ha inveito contro il quarto uomo ed è stato espulso. Il direttore di Tuttosport, Guido Vaciago, ha addirittura denunciato una sua aggressione. (Continua…)

Guido Vaciago aggredito da Allegri

Il direttore di Tuttosport Guido Vaciago ha dichiarato di essere stato aggredito da Massimiliano Allegri: “Allegri, evidentemente alterato, si stava sottoponendo all’ultima incombenza mediatica della sua serata trionfale (ma evidentemente non troppo serena), la conferenza stampa, ma ha trovato qualche minuto per me. Direttore di m***a! Scrivi la verità sul tuo giornale, non quello che ti dice la società! Smettila di fare le marchette con la società”.

Vaciago ha poi proseguito: “A un primo invito a stare calmo e spiegarmi quale fosse la verità che stavo occultando di concerto con i suoi datori di lavoro, Allegri ha risposto strattonandomi, spintonandomi e con il dito sotto il mio naso ha gridato: Guarda che so dove venire a prenderti. So dove aspettarti. Vengo e ti strappo tutte e due le orecchie. Vengo e ti picchio sul muso. Scrivi la verità sul giornale e altre amenità del repertorio della rissa da bar”.