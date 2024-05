Calciomercato, panchine roventi: settimana decisiva per Milan e Napoli

Al momento, Napoli, Milan e Juve non hanno ancora l’allenatore per il prossimo campionato. E al momento non si hanno notizie certe, sembra sia ancora tutto da decidere. Intanto, tra le opzioni, spunta fuori anche quella di accaparrarsi Antonio Conte come allenatore, da tempo lontano dal bel Paese. Dopo una stagione deludente, Conte potrebbe far risollevare le sorti delle squadre italiane, anche se non tutti farebbero i salti di gioia nel rivederlo in panchina. (Continua dopo le foto)

Le opzioni di Milan, Napoli e Juve

Tanti gossip, ma al momento nulla di certo sul destino di Antonio Conte. Pare che Ibrahimovic e Furlani lo abbiano incontrato in gran segreto venerdì scorso e che tra oggi e domani vedranno i suoi agenti. Non solo a Milano, Conte sarebbe tanto desiderano anche da Aurelio De Laurentiis. Più lontana invece la possibilità del l’ex ct di un ritorno alla Juve, che piuttosto si terrebbe Massimiliano Allegri. Antonio Conte però non è l’unico in lizza per le varie squadre. In fila per il Napoli ci sarebbero Thiago Motta, Gasperini, Pioli ma anche Conceiçao, Fonseca, De Zerbi, Farioli, Italiano, Sarri e chi più ne ha più ne metta. (Continua dopo le foto)

Il futuro di Antonio Conte in Italia

Sembra che le opzioni ad Antonio Conte non manchino. È certo che le tifoserie farebbero carte false per vederlo nella prossima stagione alla guida della propria squadra del cuore. Ma sappiamo che Antonio Conte è un uomo dalle tante pretese. Riuscirà a trovare un compromesso. È possibile, anche se improbabile, che Conte resterà ancora senza squadra. Senza l’occasione giusta infatti potrebbe anche accettare un anno ancora di esilio, in attesa di tempi migliori.