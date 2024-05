Home | Como in Serie A, Lariani in festa dopo 21 anni

Como in Serie A, Lariani in festa dopo 21 anni: per la squadra lombarda, rinata dopo due fallimenti, ieri è arrivata la matematica certezza della promozione in massima serie. Grazie al pareggio in rimonta contro il Cosenza (vantaggio ospite di Gennaro Tutino al 30′ e rigore di Simone Verdi al 74′, e il contemporaneo 2-1 dello Spezia sul Venezia), il Como torna ufficialmente in Serie dopo la bellezza di 21 anni quasi interamente trascorsi sulle montagne russe, con due fallimenti e altrettante ricostruzioni societarie.

Forti di una proprietà (indonesiana) tra le più ricche in assoluto nel panorama europeo ed altrettanto ambiziosa, i Lariani riconquistano il palcoscenico più ambito del calcio anche grazie al duo tecnico Fabregas-Roberts, che ora si misurerà con la massima serie. Sarà un’estate di investimenti e lavoro, la città è in fermento per una promozione desiderata e conquistata con forza.